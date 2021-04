Gefron apreende carregamento de 26 quilos de cocaína na 317

Um carregamento com 26 quilos de cocaína foi apreendido no fim da tarde deste sábado, 10, pelo Grupamento Especializado de Fronteiras, o GEFRON.

A ação, que contou com o apoio da Polícia Federal, ocorreu na Br-317.

A equipe do Gefron, comandada pelo Coronel Antônio Teles e pelo Delegado Rêmullo Diniz, fazia um patrulhamento na rodovia.

Quando o passageiro de um veículo avistou a guarnição, jogou um saco para fora do carro. Depois desceu e entrou numa área de mata. “ Ao perceber a ação suspeita, nossa equipe realizou buscas e encontrou a droga e o acusado”, disse o Coronel Teles.

Na mesma ação o condutor do carro foi preso. No saco os policiais do Gefron encontraram 26 quilos de cocaína. A droga teria como destino Rio Branco.

Os dois ocupantes do automóvel foram presos em flagrante. “ O Gefron está intensificando as ações de combate à criminalidade em várias regiões. Em três dias foram mais de 50 quilos de drogas apreendidas”, disse o Delegado Rêmullo Diniz.