Gefron e PF apreendem transporte de madeira ilegal na zona rural de Epitaciolândia

Uma operação realizada pelo Grupo Especial de Fronteira – GEFRON, com o apoio da Polícia Federal neste final de semana, na zona rural do município de Epitaciolândia, resultou na apreensão de madeira que estava sendo transportada em dois caminhões.

Segundo foi apurado com o delegado Rêmulo Diniz, o Gefron estava realizando uma patrulha na região de fronteira na zona rural de Epitaciolândia, quando depararam com dois caminhões transportando madeira. Foi quando um dos motoristas saltou da cabine e empreendeu fuga por dentro do mato.

O outro motorista foi abordado juntamente com outra pessoa que estava em uma caminhonete modelo Toyota/Hilux, onde havia motosserras em sua carroceria, provavelmente usadas para serrar a madeira que estava nos caminhões.

Foi quando constataram que a madeira seria de castanheira, árvore proibida por Lei de serem cortadas, além do crime de desmatamento ilegal em área de preservação. A pick-up foi levada para o pátio da PF e os caminhões retidos na delegacia de Epitaciolândia.

As pessoas que foram conduzidas à delegacia, poderão responder por crimes previstos no Código Penal em liberdade. A madeira será dada destino legal, como ser doada para instituições públicas.

