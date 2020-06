Gefron e Polícia Civil encontram arma usada por bandidos para ameaçar moradores

O trabalho que levou para delegacia cerca de 10 homens acusados de fazer parte de grupos criminosos na noite deste sábado, dia 27, ainda está dando frutos. O trabalho de tentar localizar um dos envolvidos por fugir com uma suposta arma e drogas do cerco, teve continuidade neste domingo, dia 28.

Guarnições da Polícia Civil junto com Grupo Especial da Fronteira – Gefron, voltaram ao local e iniciaram uma busca nas redondezas, na casa onde os criminosos estariam se reunindo e estariam fazendo ameaças aos moradores andando armados, com intuito de intimidar quem passava pelo local.

Foi quando perceberam que haviam algo estranho próximo a uma casa vizinha. Foi quando localizaram uma escopeta calibre 16 com munições e foi apreendida. Esta havia sido escondida momento antes da chegada dos policiais e realizaram a apreensão dos suspeitos junto com as drogas.

Segundo foi informado, os trabalhos estão em aberto e tem como finalidade acabar com esses grupos criminosos nas cidades de fronteira.

