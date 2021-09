Gefron prende peruanas com mais de 9 quilos de cocaína na BR 317 coladas no corpo

Uma ação de rotina realizada na BR 317 na tarde desta terça-feira, dia 28, por uma equipe do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, pararam um taxi lotação com destino à Capital do Acre, para procedimento de revista afim de combater o ilícito na região de fronteira inserido na Operação Horus.

No taxi, havia duas estrangeiras de nacionalidade peruana e teriam saído da cidade de Iñapari (Peru), apresentavam nervosismo além do normal e vestiam roupas pesadas mesmo fazendo um forte calor, fato esse que chamou atenção dos policiais. Com ajuda de uma agente feminina, as mulheres passaram por uma revista pessoal.

Foi quando se constatou que algo estava colado ao corpo das duas peruanas que, diante do flagrante, confessaram que estavam com drogas coladas ao corpo e que seriam entregues na cidade de Rio Branco, capital do Acre.

Pela viagem, ambas receberiam uma quantia de $1.300,00 dólares após entregar a ‘encomenda’. Diante do flagrante, ambas foram presas e levadas para a delegacia de Epitaciolândia e serem apresentadas ao delegado da Comarca.

Após serem retiradas do corpo das mulheres e pesadas, somando 9.285 gramas de cloridrato de cocaína. Toda a droga junto com a mulheres foram entregues na delegacia para ser realizado os procedimentos de praxe.

