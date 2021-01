Gefron recupera caminhonete roubada de família que foi feita de refém

Um homem foi preso e uma caminhonete foi recuperada na noite desta sexta-feira (22), no entroncamento do município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, criminosos invadiram uma residência no residencial Rosa Linda, em Rio Branco, ainda na tarde desta sexta-feira e fizeram uma família toda de refém. Após horas de terror, os criminosos acabaram levando a caminhonete modelo Hilux de cor preta com vários eletrodomésticos e equipamento elétricos como celulares, tablets e notebook, até a feira da família foi levada nessa ação criminosa.

Com base nas informações passadas pela família para o Ciosp, foi montado uma barreira policial no entroncamento de Senador Guiomard, para aguardar o veículo roubado. O veículo estava sendo levado por um homem que usava as roubas do Exército brasileiro. Ao avistarem a caminhonete foi dada ordem de parada na qual foi obedecida. Ao fazer algumas perguntas para o suposto soldado, o mesmo disse não possuía identificação militar e apresentou muito nervosismo e contradição.

Minutos depois ele confessou que o veículo era produto de roubo e que estava sendo pago para deixar a caminhonete na Bolívia. Foi feita uma revista e nenhuma arma ou entorpecentes foi encontrado.

Diante dos fatos o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes para a tomada das medidas cabíveis.

Quando o Gefron chegou a Delegacia, a família já estava registrando o boletim de ocorrência e falou com a guarnição como tinha acontecido esse crime contra o patrimônio.

