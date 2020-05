Giro prende homem embriagado após atropelar entregador e fugir sem prestar socorro em Epitaciolândia

Por volta das 22 horas desta sexta-feira, dia 8, o Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, foi acionado e conseguiu prender em flagrante um homem identificado em visível estado de embriaguez alcoólica, identificado como Tiago José Gomes de Armondes, de 34 anos, acusado de ter atropelado um entregador de lanche na Rua Beira rio, na cidade de Epitaciolândia.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência (B.O.), o entregador identificado como José Weliton Matos de Oliveira, de 24 anos, foi atropelado quando o veículo teria invadido a preferencial quando a moto passava no local, causando fraturas em dedos na mão e corte profundo na perna esquerda. Após o atropelamento, Tiago se evadiu do local sem prestar socorro.

Após a chegada da ambulância que prestou os primeiros socorros e conduziu o entregador ao hospital. Momentos depois, duas viaturas da PM saíram em busca do autor e localizaram o mesmo veículo, um Chevrolet/Corsa, descendo a rua Alexandre Esteve Filho e foi detido.

Tiago foi conduzido para a delegacia, onde se negou a fazer o teste do etilometro (bafômetro), ficando à disposição do delegado plantonista podendo responder por dirigir sob influência de bebida alcoólica, omissão de socorro, entre outros delitos previstos no Código de Trânsito e civil.

