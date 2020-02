Gladson aceita o desafio de Bolsonaro e garante que vai reduzir ICMS dos combustíveis

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP) disse nesta terça-feira (11) que aceitou o desafio do presidente Jair Bolsonaro e vai reduzir a alíquota de ICMS dos combustíveis. Cameli informa ainda que o desafio proposta por Bolsonaro será acompanhado pelo Estado de Rondônia.

“É um desafio que beneficia diretamente vários setores da economia no Estado. Mais ainda, vai aliviar a pressão no bolso dos acreanos que pagam o combustível mais caro do país. Estamos preparando um estudo da mesma forma que fizemos com o querosene de aviação que reduzimos o ICMS para 3%”, diz Cameli.

O governador destaca que as equipes técnicas dos governos de Acre e Rondônia estão estudando o melhor mecanismo para reduzir o ICMS nos dois estados. “Com certeza a proposta sai do papel. O objetivo de meu governo é levar benefícios para a população como um todo”, pontual Gladson Cameli.

Nos últimos meses, Bolsonaro vem defendendo uma alteração na cobrança do ICMS sobre combustíveis. De acordo com o presidente, o imposto é o responsável pelos altos preços cobrados na bomba ao consumidor. Os tributos federais que incidem sobre combustíveis são a CIDE e o PIS/Cofins.