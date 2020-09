Gladson anuncia que nova empresa aérea recebeu convite para operar no Acre

O governador Gladson Cameli (sem partido) declarou na tarde deste sábado (5) que uma nova empresa aérea recebeu convite para atuar no Estado, com voos de Rio Branco a cidade de Cruzeiro do Sul, Porto Velho (RO) e Manaus (AM).

Cameli disse que a companhia tem interesse em atuar no estado. “Fiz o convite para que a Voepass [antiga Passaredo] venha para o nosso estado e eles ficaram empolgados com a proposta oferecida pelo governo. Uma das vantagens para empresas que voam de dia é o desconto no ICMS no combustível da aviação”, declarou.

De acordo com o gestor, a empresa poderá realizar voos entre as cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manaus (AM) e Porto Velho (RO) em aeronaves bimotores, modelo ATR-72, com capacidade para transportar 74 passageiros.

Gladson garantiu que a chegada de uma nova companhia aérea é muito importante para a geração de emprego e renda. “Queremos incentivar que mais empresas venham para o nosso estado e deem sua contribuição para desenvolver a nossa região”.

Cameli fez questão de agradecer o trabalho desempenhado pelo Ministério Público Estadual do Acre (MPAC) na retomada dos voos da Gol para Cruzeiro do Sul, que voltará a operar em outubro. “Deixo aqui o meu agradecimento à procuradora-geral, Kátia Rejane, ao procurador Sammy Barbosa e aos promotores Iverson Bueno, Rodrigo Curti e Leandro Portela, entre outros. As operações da Gol são muito importantes para todo o Vale do Juruá” encerrou.

