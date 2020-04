Gladson anuncia toque de recolher no Acre e autoriza uso da força policial

Objetivo é que a polícia faça o decreto ser cumprido, que feche os comércios que estão abertos sem estarem autorizados

Na tarde desta terça-feira (31) o governador Gladson Cameli (Progressistas) revelou a reportagem que devido o aumento de casos confirmados de coronavírus no Acre, vai determinar medidas mais drásticas, como por exemplo: toque de recolher e uso da força policial.

“Existe um decreto, mas as pessoas insistem em não cumprir, continuam em aglomeração, por isso, determinei que a polícia faça o decreto ser cumprido, que feche os comércios que estão abertos sem estarem autorizados”, declarou.

Cameli reforçou a mensagem que vem divulgando desde o começo da pandemia do coronavírus, para que as pessoas se conscientize e fiquem em suas casas. “Os casos estão aí de prova, todos os dias seguem aumentado no Acre”, explicou.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...