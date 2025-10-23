Gladson Camelí destaca obras e ações sociais em entrevista ao Portal Acre





Dando continuidade ao diálogo com a imprensa local, o governador do Acre, Gladson Camelí, participou na tarde desta quarta-feira, 22, de uma entrevista ao programa Um Dedin de Prosa, do Portal Acre, apresentado por Leônidas Badaró e Fredson Camargo.

Durante a conversa, o governador destacou os principais avanços de sua gestão, com ênfase no pacote de obras de infraestrutura em andamento em diversas regiões do estado. Entre elas, Camelí ressaltou a Ponte da Sibéria, em Xapuri, cuja entrega está prevista para o mês de novembro, após a conclusão das obras no próximo dia 31.

“Estou ansioso para entregar essa tão sonhada obra, que vai unir definitivamente a população de Xapuri e impulsionar o desenvolvimento local”, afirmou o governador.

Outro ponto abordado foi a recuperação da Estrada da Variante, também em Xapuri, entregue em setembro. A obra, com 17,57 quilômetros de extensão, representa um importante investimento em mobilidade e infraestrutura, contribuindo para o fortalecimento econômico e social da região.

Ao ser questionado sobre qual considera ser sua principal marca como gestor, Gladson Camelí destacou o cuidado com as pessoas como eixo central de seu governo. “Estou empenhado em cuidar da população em todas as áreas. Seja na Assistência Social ou na Segurança Pública, busco garantir que o Estado esteja sempre presente e próximo do povo”, enfatizou.

Camelí também comentou sobre ações recentes no interior do estado, citando a revitalização da UTI do Hospital do Juruá, entregue durante visita à região. A unidade agora conta com maior capacidade de atendimento a pacientes em estado crítico, reforçando o sistema de saúde no Vale do Juruá. “Trabalhamos para levar dignidade e estrutura a todos os acreanos. Essa é a missão do nosso governo”, concluiu o governador.

