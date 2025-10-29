Noticias da Fonteira

Gladson Camelí e Mailza Assis firmam termos de fomento para fortalecer ações sociais 

out 29, 2025


Com o apoio de emendas parlamentares, na tarde desta terça-feira, 28, o governador do Acre, Gladson Camelí, e a vice-governadora Mailza Assis, realizaram a assinatura de termos de fomento voltados ao fortalecimento da sociedade civil. A iniciativa apoia entidades que realizam ações sociais relevantes para a população acreana, com articulação conduzida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), pasta liderada pela vice-governadora.

Solenidade de fomento foi realizada na Escola Lêoncio de Carvalho, no Ramal do Benfica, em Rio Branco. Foto: José Caminha/Secom

Os termos firmados representam parcerias entre o poder público estadual e entidades da sociedade civil, com o objetivo de executar projetos de interesse público nas áreas de assistência social, proteção de crianças e adolescentes, inclusão produtiva, atenção à população em situação de rua e promoção da saúde pública. Na ocasião, três instituições sediadas em Rio Branco foram contempladas, totalizando um investimento de R$ 1,19 milhão em recursos de emendas parlamentares.

Evento foi finalizado com uma apresentação de capoeira do coletivo Axé Capoeira. Foto: José Caminha/Secom

Durante o evento, o governador Gladson Camelí destacou a importância da união entre diferentes esferas do poder público e da sociedade civil para enfrentar os desafios sociais do Acre. 

“Os desafios são grandes, mas, se estivermos unidos, as diferenças serão diminuídas, beneficiando diretamente o povo. Ações como essa mostram a importância da união entre instituições governamentais, legislativas e da sociedade civil para resolver os problemas da nossa população. Temos aqui um exemplo concreto de como essa unidade pode reverter situações sociais delicadas”, afirmou.

“Como governante, fico feliz de ver essa união em prol do bem-estar do próximo”, levantou o governador do Acre. Foto: José Caminha/Secom

A vice-governadora Mailza Assis também enfatizou o papel das entidades parceiras na execução de políticas sociais. “Parabenizo o empenho dessas organizações que atuam como braços parceiros do governo, garantindo apoio efetivo a muitas famílias. Ficamos felizes em oportunizar cuidado e carinho para tantas pessoas. Queremos sempre estruturar iniciativas como essa, para que alcancem cada vez mais beneficiados”, afirmou. 

Mailza agradeceu o trabalho das entidades da sociedade civil: “Agradeço a todos que se dispõem a trabalhar em parceria com a nossa gestão. Essas ações fazem toda a diferença para quem vive em situação de vulnerabilidade social”. Foto: José Caminha/Secom

Instituições contempladas

Uma das instituições contempladas foi a Associação Beneficente Kairós, com emenda do deputado estadual Adailton Cruz no valor de R$ 1 milhão, para fortalecer programas de proteção e acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco social, oferecendo serviços de convivência, apoio psicossocial e ações de promoção da cidadania.

A presidente do Instituto Kairós, Rose Mendes, agradeceu o apoio e ressaltou o impacto da iniciativa. “É uma honra ter o nosso trabalho apoiado e saber que o poder público acredita na nossa luta. Há 13 anos trabalhamos de maneira voluntária buscando beneficiar as comunidades carentes por meio da educação, do esporte e da assistência social”.

“Agradeço pelo olhar direcionado para pequenas instituições como a Kairós, com esse apoio iremos além, acolhendo famílias acreanas”, agradeceu Rose Mendes. Foto: José Caminha/Secom

O deputado Adailton Cruz, autor da emenda, destacou a importância do investimento: “Esse é um momento de gratidão, em que nos sentimos úteis por ajudar o próximo. Fico muito feliz em apoiar iniciativas que são fundamentais para as pessoas em vulnerabilidade social.”

União entre governo do Acre e deputados estaduais reforça a importância do poder público em comunhão com a sociedade civil. Foto: José Caminha/Secom

Outra instituição beneficiada foi o Instituto Inova, com o valor de R$ 100 mil, pelo deputado estadual Whendy Lima, beneficiando jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. A organização desenvolve programas de capacitação e inclusão social com foco na qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

O projeto Vita, Vidas Transformadas no Acre, com apoio da parlamentar Michelle Melo foi contemplado com o valor de R$ 90 mil, para implementar e fortalecer serviços de proteção social voltados a pessoas em vulnerabilidade, incluindo população em situação de rua e egressos do sistema prisional.

