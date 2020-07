Goleiro Bruno chega ao Acre antes do anunciado pelo Rio Branco FC

Apesar de a Diretoria do Rio Branco Football Club ter anunciado para a imprensa acreana de que o goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo, iria aterrissar em solo acreano nesta sexta-feira, 31, um vídeo divulgado por meio de redes sociais no início da tarde desta quinta-feira, 30, mostra que atleta já está na capital acreana.

No aeroporto de Rio Branco, Bruno foi recepcionado por representantes do “Estrelão”, como é conhecido o time local. Um grupo contrário à contratação do mesmo, que foi condenado a mais de 20 anos por homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, marcou um ato de manifestação para a chegada do atleta, que, à priori, estava prevista para amanhã (31).

O Rio Branco FC garantiu que não iria fazer nenhuma apresentação oficial por conta da pandemia da Covid-19. O presidente do Rio Branco, Neto Alencar, destacou que não vai faltar dinheiro para pagar o salário do atleta. O valor, que não foi anunciado, vai ser pago por uma empresa parceira do Rio de Janeiro, que viabilizou a contratação de Bruno, e de dois empresários do Acre que prometeram contribuir com o pagamento. Alencar não divulgou as empresas.

Após o anúncio da contratação de Bruno, o Rio Branco perdeu o apoio que recebia da rede de supermercados Araújo que ajudava no fornecimento de alimentação aos atletas da base do clube.

