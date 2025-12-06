Governador cumpre agenda em Xapuri, visita Ponte da Sibéria e reforça compromisso com obras estruturantes





Em agenda cumprida na cidade de Xapuri, o governador Gladson Camelí fez questão de visitar a Ponte da Sibéria, inaugurada no dia 23 de novembro, considerada uma das obras mais importantes para a região. O gestor ressaltou que a estrutura simboliza não apenas a integração entre comunidades, mas também o cumprimento de um compromisso histórico com a população.

No início de setembro, o governador inaugurou a rodovia AC-380, conhecida como Estrada da Variante. Juntas, as duas obras estruturantes consolidam a marca da atual gestão na região do Alto Acre, especialmente no município de Xapuri.

“A Ponte da Sibéria não beneficia apenas Xapuri e o bairro da Sibéria. Ela garante o direito de ir e vir, integra o Alto Acre e abre caminho para grandes conquistas, como a ligação futura até Sena Madureira pelo corredor da rodovia interoceânica”, afirmou.

Durante entrevista à Rádio Aldeia na cidade, Camelí destacou outras ações realizadas no município, como a inauguração da nova sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz), reforma da Rádio Aldeia e também a entrega do sistema de monitoramento eletrônico no estado.

Ele também citou o feirão de empregos realizado em Rio Branco, que, segundo ele, busca reduzir o déficit de desemprego no estado.

O governador enfatizou os investimentos na comunicação pública, lembrando que todas as emissoras do interior estão sendo revitalizadas e que a TV Aldeia, em Rio Branco, já passou por reformas.

“Comunicar é salvar vidas. Na pandemia, foram os radialistas e comunicadores que levaram informação às famílias mais distantes, prevenindo e protegendo a população. Isso eu guardo no coração, porque presenciei a importância da comunicação naquele momento difícil”, disse.

Camelí avaliou positivamente o atual cenário do Acre, destacando o equilíbrio fiscal e a sintonia da equipe de governo. Ele citou que o pagamento da folha de dezembro já foi anunciado e que a gestão encerra 2025 “com chave de ouro”.

“Eu daria nota mil para toda a nossa equipe. O sucesso de um governo não é o governador que diz, são as pesquisas”, ressaltou.

Ao falar sobre sua maior conquista em sete anos de mandato, o governador destacou o olhar voltado para quem mais precisa, especialmente durante a pandemia da Covid-19.

“Minha maior obra foi dar uma resposta imediata à sociedade naquele período difícil. Cumpri meu juramento como governador e tomei decisões que salvaram vidas, sem esperar para amanhã e sem politizar a crise”, declarou.

Camelí também reforçou a parceria com o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, e pediu apoio dos servidores para manter o equilíbrio financeiro e avançar em novas obras. “Tudo que pudermos fazer em conjunto, prefeitura e governo, vamos fazer. Temos desafios e não podemos perder tempo”, destacou.

O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, destacou a importância das obras entregues pelo governo do Estado no município, ressaltando que elas representam avanços significativos para a população e para os servidores públicos.

“Não se trata apenas da entrega de uma obra física. Este prédio revitalizado e modernizado traz qualidade para o atendimento, dignidade para os servidores e para a população, que agora conta com espaços públicos equipados e sistematizados”, afirmou.

O prefeito enfatizou que os investimentos refletem o compromisso da gestão estadual com Xapuri e reforçam a parceria entre governo e município.

“Em nome da população xapuriense, quero agradecer ao governador Gladson Camelí e a toda a sua equipe pelo carinho e pelo trabalho que têm desempenhado em nossa cidade”, concluiu.

