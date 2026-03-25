Governador defende educação para reduzir desigualdades no Acre ao participar da formação de 595 jovens em cursos técnicos





O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), autarquia vinculada ao governo do Acre, realizou na noite desta terça-feira, 24, a formatura de 595 estudantes em cursos técnicos de diferentes áreas. O evento, realizado no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), contou com a participação do governador Gladson Camelí, que destacou o momento como símbolo do esforço contínuo do Estado em democratizar o acesso à educação de qualidade em todos os 22 municípios acreanos.

Durante a solenidade de formatura, Camelí ressaltou o papel da educação como base para o desenvolvimento econômico e social do Acre.

Ele afirmou que a entrega de novos profissionais ao mercado de trabalho representa um passo importante para fortalecer a força produtiva do estado. “Não existe desenvolvimento real sem a inclusão das pessoas que vivem no Acre”, destacou.

O governador lembrou que, ao longo de sua gestão, 2.706 estudantes foram beneficiados em todos os 22 municípios acreanos, em cursos que abrangem áreas como agronegócio, enfermagem, gastronomia, recursos humanos, jogos digitais e veterinária.

O investimento total na política pública de formação técnica e profissional ultrapassa R$ 27,9 milhões nos últimos anos, com recursos repassados pela Secretaria Estadual de Educação ao Ieptec. Somente na formatura desta terça-feira, foram mais de R$ 6 milhões empregados.

“São 595 jovens, 595 famílias que passam a ter perspectivas diferentes. Esses estudantes já saem preparados para ingressar na iniciativa privada, disputar concursos públicos e planejar o futuro com mais segurança”, afirmou o governador.

Força produtiva

O governador agradeceu ao presidente do Ieptec, Alírio Wanderlei Neto, e à equipe da instituição pelo trabalho realizado, ressaltando que a formação técnica integrada ao ensino médio garante que os concluintes tenham uma base sólida para seguir diferentes caminhos profissionais.

“Esse diploma já oferece uma linha de orientação para que cada jovem possa se programar e se planejar. É um passo fundamental para que o Acre continue avançando na geração de empregos e na qualificação da nossa força produtiva”, completou.

Camelí também fez um balanço de sua administração, citando a contratação de milhares de servidores por meio de concursos, obras de infraestrutura como pontes e estradas, além de incentivos à produção agrícola, pecuária, industrial e comercial.

Segundo ele, essas ações têm contribuído para a geração de emprego e renda, embora ainda seja necessário fortalecer a iniciativa privada para reduzir a dependência da economia estadual dos salários do setor público.

O governador agradeceu ao secretário estadual de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, ao presidente do Ieptec, Alírio Wanderlei Neto, e a toda equipe de professores e servidores pelo empenho na formação dos estudantes.

“A base de uma sociedade é a educação. Se queremos sonhar com um Acre desenvolvido e com menos desigualdades sociais, o caminho é uma educação de qualidade”, afirmou.

Referência nacional

O presidente da instituição, Alírio Wanderlei Neto, ressaltou o avanço significativo da rede nos últimos anos e o impacto direto na geração de empregos e oportunidades para a juventude acreana.

Segundo Alírio, o Ieptec tem se consolidado como referência nacional em educação técnica.

“Hoje celebramos 595 formandos, mas nos últimos dois anos já ultrapassamos a marca de 2 mil pessoas formadas. De 2022 a 2026, crescemos de 1.100 para 20 mil alunos em sala de aula. Esse é um resultado histórico, que coloca o Acre em terceiro lugar no Brasil em número de matrículas em cursos técnicos, atrás apenas do Piauí e da Paraíba”, destacou.

O presidente enfatizou que a formação técnica integrada ao ensino médio garante aos jovens uma vantagem competitiva no mercado de trabalho.

“Esses alunos estão dando um passo à frente. Ao concluir o ensino médio já saem com uma qualificação profissional, preparados para ingressar na iniciativa privada ou disputar concursos públicos. É uma oportunidade que muitos não tiveram no passado”, afirmou.

Neto também lembrou que o Ieptec possui escolas especializadas em diferentes áreas em todo o estado.

“Na Escola Maria Moreira, por exemplo, temos o curso de técnico em enfermagem, um dos mais procurados e que praticamente assegura emprego imediato aos concluintes. Isso mostra a relevância da nossa rede para atender às demandas locais e nacionais”, disse.

Ele agradeceu o apoio do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, ressaltando que o crescimento do Ieptec só foi possível graças ao investimento e à parceria do governo do Estado.

“O Ieptec está retomando o protagonismo que já teve no passado como referência na região Norte e agora se consolida como destaque em todo o Brasil”, concluiu.

Mudando histórias

Criado para ampliar a oferta de cursos em múltiplas modalidades, o Iepetec tem se consolidado como referência na formação profissional e tecnológica. As ações implementadas pelo Instituto refletem a visão do governo de garantir uma educação de excelência, capaz de abrir novas perspectivas de vida para milhares de jovens e atender às demandas do mercado de trabalho local.

O investimento total destinado à política pública de formação técnica e profissional ultrapassa R$ 27,9 milhões, sendo R$ 6,1 milhões aplicados diretamente na formação dos concluintes. Entre os cursos ofertados estão Agronegócio, Confeitaria, Contabilidade, Computação Gráfica, Edificações, Enfermagem, Gastronomia, Multimídia, Produção de Áudio e Vídeo, Programação de Jogos Digitais, Recursos Humanos e Veterinária.

Espaço para sonhar

Para o governo, a iniciativa representa não apenas a entrega de mão de obra qualificada, mas também a construção de novas oportunidades para a juventude acreana.

O acesso à educação técnica, fortalecendo políticas públicas que mudam as vidas de jovens como a de Vitor Ian Moraes e Geovana Bello, formados na área do audiovisual.

Vitor Yan, concluinte do curso de audiovisual, ressaltou como a formação ampliou suas perspectivas profissionais e pessoais.

Segundo ele, o ingresso no curso foi decisivo para descobrir novas vocações. “Quando entrei no audiovisual, conheci mais sobre mim. Passei em jornalismo e hoje atuo como fotógrafo. Esse curso abriu portas para eu trabalhar e explorar diferentes áreas”, afirmou.

Moraes destacou ainda a importância da formação técnica oferecida pelo Ieptec como incentivo para jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho logo após o ensino médio. “É uma forma de incluir os estudantes já no mercado, permitindo que escolham cursos com os quais se identificam e tenham uma direção para seguir profissionalmente”, disse.

Ao optar pelo audiovisual, o formando buscou uma área ampla, capaz de oferecer múltiplas possibilidades de atuação. “Foi proposital. Gosto dessa dinâmica de poder trabalhar em diversos segmentos”, completou.

‘Sensação de vitória’

A jovem Geovana Bello, de 18 anos, diz que a formatura representa uma verdadeira conquista e abre novas perspectivas profissionais.

“É uma sensação de vitória. O curso trouxe muito aprendizado, principalmente nas áreas de fotografia, vídeo e cinema. Aprendemos sobre cultura, arte e também sobre o Acre. Foi algo muito importante para mim”, afirmou.

Geovana destacou que iniciativas como a do Ieptec são fundamentais para preparar jovens para o mercado de trabalho de forma mais rápida e eficiente.

“O curso técnico é mais ágil que a faculdade e já nos insere no mercado. Incentiva os jovens a escolherem áreas com as quais se identificam e impulsiona carreiras em setores como cinema, cultura e arte”, disse.

Ela revelou que, apesar de inicialmente não ter grande afinidade com a arte, o curso despertou um novo interesse.

“Criamos um amor muito grande pela fotografia e pelos vídeos. Passamos a olhar com mais atenção para as paisagens e para a cultura do Acre. Isso nos inspira”, contou.

Geovana já participou de projetos práticos dentro do Ieptec, produzindo vídeos e filmes, mas também pretende explorar áreas ligadas à saúde e ao jornalismo. “O curso abriu muitas possibilidades e me mostrou caminhos que antes eu não imaginava”, concluiu.















































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