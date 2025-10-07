Governador Gladson Camelí acompanha posse da nova diretoria da Associação dos Procuradores do Acre





O governador Gladson Camelí participou, na noite desta segunda-feira, 6, da cerimônia de posse da nova diretoria da Associação dos Procuradores do Estado do Acre (Apeac), realizada no Palácio da Justiça. O evento marcou o início de um novo ciclo de gestão da entidade representativa da categoria.

Um procurador do Estado tem papel essencial na defesa dos interesses do Acre. Além de representar o governo em ações judiciais, também é responsável por contribuir para garantir que a administração pública atue dentro da legalidade. A atuação reforça a importância da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) como órgão fundamental à Justiça e à boa gestão pública.

Em seu discurso, o chefe do Executivo estadual ressaltou que os investimentos realizados na PGE têm fortalecido e impulsionado o trabalho dos procuradores do Estado.

“Desde que assumimos o governo, temos investido intensamente nas condições de atuação da PGE, com a reforma e ampliação do prédio da sede, com auditório, salas de pesquisa, gabinetes individuais para os procuradores e procuradoras, entre outros espaços que somam hoje um patrimônio mobiliário e imobiliário de mais de R$ 30 milhões de reais.

O governador ainda deixou um recado à nova diretoria: “Desejo sucesso, mantendo sempre o Poder Executivo de portas abertas. Espero que possamos discutir, juntos, as pautas relevantes. O que mais almejo para o nosso presente é muito êxito.”

O novo diretor-presidente da Associação, Alberto Tapeocy, reforçou que a Apeac existe em função do serviço público e de sua missão institucional. Segundo ele, a associação está totalmente alinhada aos objetivos e ao futuro do Acre, reafirmando o compromisso de fortalecer a atuação dos procuradores e contribuir para o desenvolvimento do território acreano.

“É um desafio representar uma carreira tão importante para o Acre, que contribui para a construção das políticas públicas, realiza a representação e presta consultoria jurídica aos órgãos do Estado. É uma função de extrema importância”, declarou Alberto.

Ao encerrar seu mandato de dois anos à frente da Apeac, o procurador Thiago Torres agradeceu a oportunidade de liderar a instituição e desejou sucesso à nova diretoria, ressaltando a confiança de que a entidade seguirá em boas mãos.

“Entregar a liderança da Associação é um sentimento de dever cumprido. Estar à frente nesses dois anos foi muito significativo. Saio feliz, confiante de que, sob a liderança de Alberto, a entidade continuará fortalecendo ainda mais nossa carreira em prol do Acre”, frisou Torres.



























