Governador Gladson Cameli anuncia chegada de 56 mil doses de vacina

Foto: Diego Gurgel/Secom

O governador Gladson Cameli (Progressistas) informou ao Acrenews que entre está terça, 8, e a próxima quinta-feira, 10, o Acre receberá pelo menos 56 mil doses de vacina anti-Covid. Segundo a planilha em poder do governador, são 8.190 doses da Pfizer é 48.250 da AstraZeneca;

As doses do imunizante, desta vez, chegam no Acre em um dos maiores lotes, desde que o Governo Federal começou a distribuir vacinas. Com esse montante, segundo Cameli, a vacina avançará no Acre como nunca desde o início da imunização das pessoas. Esse lote grande não tirou da cabeça do governador a ideia de comprar uma grande quantidade. Ele luta judicialmente para realocar dinheiro de outras rubricas para adquirir as 700 mil doses que prometeu comprar esse ano.

Conforme a planilha, com essas 56 mil doses que chegam no Acre essa semana, os grupos beneficiados são: gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente; trabalhadores de Educação do ensino básico; forças de salvamento e segurança e forças armadas; e trabalhadores do transporte aéreo, com a Pfizer. A AstraZeneca também alcançará essas pessoas, além de povos tradicionais, indígenas e ribeirinhos. “Logo vamos vacinar toda nossa população”, diz o governador, altamente entusiasmado.