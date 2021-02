Governador Gladson Cameli anuncia investimentos no valor de R$ 140 mi para o Alto Acre

Foi realizado no Centro Cultural Sebastião Dantas na manhã de domingo (7), através do governador do Acre, Gladson Cameli, assinatura do investimento no valor de 140 milhões de reais para a Regional do Alto Acre e a doação para a Prefeitura de Brasiléia, de madeiras apreendidas pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Segundo Gladson Cameli, somente para o município de Brasiléia, que já estão assegurados para este ano, os seguintes investimentos: contorno rodoviário de Brasiléia (anel viário), recuperação de ramais, limpeza de vias urbanas, tapa buracos e recapeamento de ruas, reforma e ampliação de 8 escolas, ampliação da rede de abastecimento de água para atender a comunidade do Bairro Nazaré, dentre outros.

Estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes de Epitaciolândia, Jerry Correia de Assis Brasil, de Xapuri Bira Vasconcelos, o Secretário de Estado de Saúde Alisson Bestene, vereadora e presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Arlete Amaral, juntamente com o Secretário de Segurança Pública Paulo César, Secretário de infraestrutura do Acre Ítalo Medeiros, deputados estaduais Antônio Pedro e Luiz Gonzaga, além de equipes do Estado e municípios.

Antes da reunião com os prefeitos, Gladson Cameli concedeu uma entrevista ao vivo no estúdio do jornal eletrônico oaltoacre.com, onde falou dos problemas que vem enfrentando, como a pandemia causada pelo vírus covid-19, da vacinação, colapso na saúde, alagamentos em vários locais do Acre, além de Capital, onde desabrigou centenas de famílias.

Na regional do Alto Acre, falou como um todo, a questão do Decreto que está em vigor. Destacou também, sua preocupação com os empresários que estão amargando prejuízos, “não estou gostando também, mas, minha preocupação atualmente é a vida. É melhor reclamar agora do que estar chorando amanhã com a perca de pessoas queridas”, destacou.

“Estamos com lotações máximas no Juruá e na Capital e aqui no alto Acre, tem pessoas esperando na fila para ser transferidas. Temos que dar a mãos agora e juntos, buscar soluções e não ficar somente reclamando sem tomar alguma atitude para ajudar a sair dessa pandemia”, disse.

O governador também realizou visita no Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar e esteve conversando com empresários. Um dos destaques também ficou para o município de Assis Brasil, onde vem enfrentando vários problemas como a quantidade de imigrantes que está alojado em uma escola e a Prefeitura tem que arcar praticamente com a despesa.

Veja entrevista com o governador transmitida ao vivo pela página do jornal no Facebook, como também a reunião com os prefeitos no Centro Cultural de Brasiléia.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...