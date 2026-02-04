Governador Gladson Camelí destaca investimentos em saúde, valorização do servidor e políticas sociais durante entrevista





O governador do Acre, Gladson Camelí, participou do programa Bar do Vaz, do site AC 24 Horas, onde concedeu entrevista ao jornalista Roberto Vaz, nesta terça-feira, 3, para prestar contas à população acreana sobre as ações, investimentos e resultados do governo ao longo de mais de sete anos à frente do Poder Executivo estadual.

A valorização do servidor público foi um dos temas da entrevista. O chefe do Executivo relembrou a realização do maior concurso público da história do Acre, na área da Educação, além da convocação de diversos candidatos de cadastros de reserva em outros certames ainda vigentes.

“Tenho esse carinho pelo servidor público e tento sempre manter o pagamento em dia, inclusive adiantando o salário. É primordial que esses profissionais sejam valorizados para o bom funcionamento do governo”, afirmou.

Ainda durante a conversa, o governador deixou claro que, desde o início do primeiro mandato, tem priorizado uma gestão próxima da população, baseada na transparência e no diálogo. “Gosto de ir para a rua ouvir o povo. Quero fazer um mandato participativo”, salientou.

Gladson Camelí também ressaltou os investimentos na área da saúde, com destaque para os resgates realizados pelo trabalho do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), fundamentais para salvar vidas em regiões de difícil acesso por meio do serviço aeromédico.

“Fortalecer a saúde significa salvar vidas. Fizemos mutirões de saúde em todos os municípios e levamos médicos e outros profissionais aos lugares mais distantes do estado. Nossa missão é sempre fazer mais para garantir atendimento às pessoas que tanto precisam”, afirmou Camelí.

A atuação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) também foi mencionada, especialmente em relação ao programa CNH Social, uma política pública desenvolvida no primeiro mandato de Gladson Camelí, que transformou a realidade de muitas famílias ao oferecer carteiras de habilitação gratuitas a pessoas de baixa renda.

Outro tema abordado foi o fortalecimento do agronegócio. O governador ressaltou que o Acre precisa do produtor rural, inclusive como aliado na redução do desmatamento e na preservação do meio ambiente.

“Sou um defensor da agricultura familiar, porque são eles os protagonistas na redução do desmatamento. Essas pessoas atuam como guardiões da floresta, e o apoio que o governo oferece é extremamente necessário”, pontuou.

The post Governador Gladson Camelí destaca investimentos em saúde, valorização do servidor e políticas sociais durante entrevista appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...