Governador Gladson Camelí entrega 224 CNHs e 40 coletes em Sena Madureira





O governo do estado tem realizado diversos investimentos em Sena Madureira, que vai de melhorias na infraestrutura viária, hidroviária e predial e na educação em escolas nucleadas. Esses investimentos também são direcionados para a segurança no trânsito, como foi o caso das entregas feitas nesta quinta-feira, 25, pelo governador Gladson Camelí de 224 carteiras nacional de habilitação (CNHs) para jovens, por meio do programa estadual CNH Social e mais 40 coletes sinalizados para profissionais do Sindicato dos Mototáxis de Sena Madureira.

A entrega das CNHs para os concluintes e dos coletes destinados aos mototaxistas foi resultado da necessidade de sensibilizar os motociclistas para a condução segura, visando melhorar a segurança viária e contribuindo para a diminuição dos índices estatísticos de violência no trânsito do estado.

Para a presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Taynara Martins, a entrega das CNHs e dos coletes só reforça o compromisso do governo com a população do Acre.

“Hoje nós retornamos aqui para entregar os coletes, assim como nós prometemos lá atrás. Coletes novos que vão servir tanto para a economia de vocês, mas principalmente para dar mais visibilidade e segurança no trânsito. Nós já entregamos aqui em Sena Madureira mais de 1.100 habilitações do programa CNH Social. Estamos entregando mais 224 CNHs. Programa esse que beneficia pessoas de baixa renda, pessoas que não têm condições e esse é o programa que vai além da parte social, é principalmente para que a gente consiga colocar mais pessoas habilitadas no trânsito do nosso estado e aqui em Sena Madureira não é diferente”, falou Taynara Martins.

O Programa CNH Social é uma das principais ações do governo do Acre para ampliar o acesso à habilitação entre pessoas de baixa renda. A iniciativa possibilita que cidadãos obtenham a primeira CNH, façam a adição de categoria ou realizem a mudança para uma nova.

Para a autônoma Antonia Auxiliadora, 42, receber a habilitação é motivo de felicidade. “Estou muito feliz por ter alcançado esse sonho de tirar minha habilitação, foram várias aulas, provas e, graças a Deus, deu certo. Agora vou comprar meu veículo para poder ir trabalhar e voltar para casa. Agradeço ao governador pelo programa que ajuda muita gente de baixa renda”, parabenizou Antonia.

Somente em Sena Madureira foram investidos R$2.500.000,00 garantindo 1.200 CNHs para a população. E nesta quinta-feira foram investidos mais R$500.000,00 de recursos próprios, para entrega das 224 carteiras de habilitação e dos 40 coletes.

O governador Gladson Camelí ressaltou a importância dos programas sociais desenvolvidos pelo governo em todo o Acre. “Uma oportunidade para que muitos jovens e pais de família tenham uma maior qualificação para entrarem no mercado de trabalho. Já foram entregues 1.200 carteiras do CNH social importante avanço para geração de empregos e incentivo ao empreendedorismo individual”, ressaltou o governador.

The post Governador Gladson Camelí entrega 224 CNHs e 40 coletes em Sena Madureira appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...