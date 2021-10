Governador Gladson Cameli inaugura novas instalações da Secretaria de Planejamento e Gestão

Um dos aspectos fundamentais que auxiliam o serviço público a obter a devida qualidade, é a oferta de um ambiente físico adequado, com instalações e equipamentos modernos que atendam às necessidades, tanto dos servidores, quanto da comunidade.

Neste sentido, o governo do Acre inaugurou nesta quarta-feira, 27, as novas instalações do prédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), conhecido popularmente como Palácio das Secretarias, que fica localizado na parte central da cidade de Rio Branco.

O ato solene, que celebra a conclusão da reforma do espaço público, foi prestigiado pelo governador do Acre, Gladson Cameli, pelo secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, além de parlamentares, representantes de classes e principalmente dos servidores da casa e demais órgãos públicos, que recebem mais essa congratulação, que compõe a semana dedicada a eles.

Orçado em R$ 6 milhões, o projeto contemplou a revitalização total do prédio, redistribuiu os espaços internos, promoveu a manutenção da cobertura, alterações na fachada, além de novos sistemas de iluminação, da parte hidráulica e da elétrica. Os referidos recursos são provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), atrelado ao Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA) II.

“É simbólico estarmos entregando a nova sede da Seplag na véspera do Dia do Servidor Público, que se comemora amanhã. Porque o Planejamento, que denomina a secretaria, é a chave estratégica para podermos atender com mais eficiência aos nossos servidores que trabalham no dia-a-dia para ajudar a nossa população”, destaca Gladson Cameli.

O governador ressaltou que desde o início da sua gestão, em 2019, ele e sua equipe técnica não têm medido esforços para melhorar as condições de trabalho dos servidores públicos, como pagar em dia os salários, gratificações e outros benefícios ao funcionalismo público, além de efetuar melhorias nos demais prédios que abrigam outras secretarias e autarquias e investimentos em ferramentas que modernizam as atividades funcionais.

“Não estamos entregando apenas um prédio bonito por fora. Aqui será um pólo regional de prestação de serviços. Teremos a sala de Acolhimento ao Servidor Público para um atendimento humanizado, diferenciado e desburocratizado para os nossos servidores resolverem as questões da sua vida funcional de maneira fácil. Isso será feito por uma equipe treinada nos mesmos moldes das nossas OCAs”, informa.

Central de Monitoramento

A novidade mencionada pelo governador Gladson Cameli, foi complementada pelo titular da Seplag, Ricardo Brandão, que anunciou a instalação de outro ambiente físico, a Central de Monitoramento, um tipo de sala de situação, destinada a reuniões e análises dos indicadores econômicos e de gestão do governo.

“Os servidores lotados nesse espaço terão a função de monitorar, por meio de sistemas já existentes no Estado e, alguns que estão em fase de implementação, dados físicos e financeiros sobre a execução de convênios, operações de crédito, execução do Plano de Governo e Plano Plurianual, além de acompanhar indicadores, gestão, desempenho e de governança”, explicou o gestor.

Homenagens

Na oportunidade, o governador Gladson Cameli e o titular da Seplag receberam das mãos de gestores e servidores da instituição, uma placa de agradecimento pelo trabalho governamental, eficiente e participativo, do qual valoriza todos os servidores públicos. A homenagem também agradeceu os investimentos aplicados na reforma predial.

Com esse clima de celebração, os funcionários mais antigos da Seplag receberam as devidas honras de todos os presentes no ato solene, além de presentes entregues pelo governador Gladson Cameli, secretário Ricardo Brandão, do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, da Procuradora Geral do Ministério Público do Acre, Katia Rejane Rodrigues e dos deputados estaduais, Nicolau Júnior, Pedro Longo e Luiz Gonzaga.

Trabalhando há 48 anos na Seplag, Wilson Araújo, agradeceu as autoridades presentes e falou da sua satisfação em vivenciar um momento de tanta alegria. “Fico muito feliz em ver a segunda casa da gente, que é o nosso ambiente de trabalho, receber uma reforma como essa. Agora, temos que cuidar e zelar, com toda dedicação e amor”, expressou.

Parcerias

Além da Seplag, o prédio do antigo Palácio das Secretarias, abriga as dependências da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A necessidade de reforma e readequação do espaço, surgiu desde a aplicação da lei complementar de n° 359/2019 que permitiu a fusão das secretarias de Planejamento e de Gestão Administrativa.

Tais intervenções na estrutura física da Seplag, foram fiscalizadas pelo Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e recebeu o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...