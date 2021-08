Governador Gladson Cameli inaugura primeiro tomógrafo de Brasileia

“O estado é nosso, não é meu. Isso aqui é de vocês, o que eu mais preservo na vida são as pessoas, especialmente poderem realizar seus exames aqui, no seu município”, disse o governador Gladson Cameli, durante a entrega do tomógrafo que beneficiará a população do Alto Acre.

Antigo Seringal Carmem, também já se chamou Brasília, hoje é Brasiléia, município localizado na fronteira com a Bolívia. A pacata, mas comercialmente movimentada cidade, passa por uma verdadeira revolução na Saúde, com a inauguração nesta segunda-feira, 16, do seu primeiro tomógrafo, que fica alocado no Hospital Regional do Alto Acre e dará assistência a cerca de 84 mil pessoas, além dos moradores das cidades próximas do outro país.

Orçado em mais de R$ 1,5 milhão, o aparelho é utilizado para exames de tomografia computadorizada, um procedimento não invasivo que combina o uso de raio-x com computadores especialmente adaptados, possibilitando imagens detalhadas dos vários tecidos do corpo humano. Além do tomógrafo, o governador também entregou a implantação de serviços ambulatoriais, fisioterapia, pré-natal de alto risco com atendimento de ultrassonografia e infectologia.

É a primeira vez que a região contará com a oferta de serviços especializados, garantindo à população um atendimento rápido e humanizado. “Eu tenho gratidão por todos os servidores da Saúde. O que eu puder fazer por vocês, eu farei”, destacou o governador Gladson Cameli.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, enfatizou a relevância dos serviços para a região. “Esse é um avanço significativo. Com a instalação do tomógrafo, daremos um importante passo para serviço de assistência a pacientes com câncer”, destacou.

