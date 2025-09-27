Governador Gladson Camelí participa do sorteio de endereços das novas 383 unidades habitacionais da Cidade do Povo





Reafirmando seu compromisso social com a população acreana, o governador Gladson Camelí participou, na tarde desta sexta-feira, 26, do sorteio que definiu os endereços das famílias contempladas com as 383 unidades habitacionais do conjunto Cidade do Povo, viabilizadas por meio do Programa Pró-Moradia.

O evento, promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), teve como objetivo garantir transparência e organização no processo de distribuição das moradias, além de orientar as famílias contempladas quanto às responsabilidades assumidas com a nova unidade habitacional.

De acordo com o governador, uma de suas principais bandeiras é reduzir as desigualdades e garantir dignidade à população. Nesse sentido, a oferta de programas sociais como este reforça o compromisso de sua gestão com o cuidado e o bem-estar de todos.

“É uma ação social que permite oferecer uma residência a uma família, a uma mãe, a pessoas que ainda não têm moradia própria. Estamos transformando aquele cenário em que muitos afirmavam que não existia uma política habitacional no estado. Esta entrega é a prova de que o governo tem investido em todas as áreas. Esse é o nosso compromisso: cuidar das pessoas”, destacou o chefe do Executivo estadual.

O projeto prevê a construção de 383 unidades habitacionais, distribuídas em três lotes, com área de 44,05 metros quadrados cada. O investimento total é de R$ 76,5 milhões, englobando obras, infraestrutura e aquisição dos terrenos. Cada moradia possui valor médio estimado em R$ 91,1 mil, com entrega prevista para novembro de 2025.

As famílias contempladas com as unidades habitacionais foram selecionadas com base em critérios sociais previamente estabelecidos, priorizando aquelas inscritas no Cadastro Único, beneficiárias do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Também foram considerados grupos em situação de maior vulnerabilidade, como famílias chefiadas por mulheres, monoparentais, com idosos, pessoas com deficiência ou doenças crônicas incapacitantes. Além disso, tiveram prioridade desabrigados por enchentes ou desastres naturais ocorridos em Rio Branco, bem como moradores de áreas de risco ou insalubres.

O titular da Sehurb, Egleuson Santiago, destacou: “Um dos critérios é justamente estar em situação de vulnerabilidade social. As pessoas beneficiadas são aquelas que moram em áreas alagadiças, em aluguel social, com medida protetiva, com renda comprometida ou que possuem familiares com deficiência, e até mesmo aquelas que são pessoas com deficiência. Por isso, esse é um programa de grande importância.”

Mudança de vida

Alessandra Santos foi uma das contempladas com uma unidade habitacional. Mãe atípica, ela relata que, desde o momento em que soube que seria beneficiada, sua vida começou a se transformar. Agora, poderá realizar o sonho de deixar o aluguel para trás e conquistar uma moradia própria.

“Para nós, é uma bênção. Essa oportunidade é maravilhosa. Gostaria de agradecer a todos que nos acolheram desde o começo. É uma mudança de vida para muitas pessoas que estão aqui, algumas que moram de aluguel e outras que vivem em áreas de risco. Esse programa é a salvação de muitos”, afirmou Alessandra.

O investimento total no projeto é de R$ 76.504.260,46, dos quais R$ 34.929.260,46 foram destinados à execução das obras, R$ 32 milhões à implantação da infraestrutura e R$ 9.575.000,00 à aquisição dos terrenos. Cada unidade habitacional tem valor estimado em R$ 91.119,11 e foi planejada para oferecer um espaço digno e confortável às famílias contempladas.

Regulamentado em abril de 2023 pelo governador Gladson Camelí, por meio da Lei nº 4.094, o Programa de Atendimento Habitacional Pró-Moradia tem como principal objetivo beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social em Rio Branco, com renda mensal inferior a três salários mínimos. Com a iniciativa, o governo do Estado reforça o empenho na redução das desigualdades sociais.

Durante seu discurso, Camelí ressaltou o esforço para ampliar o acesso à moradia para toda a população e fortalecer, cada vez mais, o programa. “Quero desejar muita prosperidade e realização para cada pai e mãe de famílias que poderão ter mais qualidade de vida e perspectivas de futuro a partir das residências que estão recebendo”, finalizou.









































