Noticias da Fonteira

Acre

Governador Gladson Camelí prestigia sessão no Senado e acompanha pautas voltadas à educação

dez 11, 2025


Na tarde desta quarta-feira, 10, o governador do Acre, Gladson Camelí, esteve no plenário do Senado Federal, em Brasília, onde prestigiou a 190ª Sessão Deliberativa Ordinária. A presença do chefe do Executivo acreano ocorreu a convite do presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre.

A convite do presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, o governador acreano compôs a mesa de trabalho da sessão. Foto: reprodução

Camelí esteve na mesa diretora dos trabalhos e acompanhou de perto debates e votações de pautas relevantes para a educação brasileira. Entre elas, destacou-se o Projeto de Lei nº 2387, de 2023, de autoria da deputada Professora Luciene Cavalcante. A proposta altera a Lei nº 11.738, de 2008, para incluir professores da educação infantil como profissionais do magistério, além de promover ajustes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para definir o enquadramento desses profissionais.

Outra matéria acompanhada pelo governador foi a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 169, de 2019, apresentada pelo deputado Capitão Alberto Neto. A PEC modifica o artigo 37 da Constituição Federal, permitindo a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza.

Na ocasião o governador Gladson Camelí prestigiou votações acerca de pautas sobre educação. Foto: reprodução

Ao comentar sua participação, Gladson Camelí destacou a importância do diálogo institucional.
“Fico contente de manter constante diálogo com nossos senadores e demais amigos da boa política. Como governante do Estado, estou sempre articulado em busca de trazer o melhor para o nosso Acre e atento aos assuntos em pauta em âmbito nacional”, afirmou o governador.

