Governadora em exercício, Mailza Assis entrega próteses e órteses na Oficina Ortopédica do Into





Com objetivo de promover autonomia, independência e qualidade de vida às pessoas com deficiência, a governadora do Acre em exercício, Mailza Assis, entregou novas próteses e órteses nesta segunda-feira, 10, na Oficina Ortopédica, localizada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e vinculada à Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) em Rio Branco.

Na ocasião, foram entregues dispositivos como órtese tipo Dennis Brown, palmilhas especiais, saltos compensatórios, órteses suropodálicas e de punho e polegar, e próteses exoesqueléticas transtibiais a dez pacientes atendidos, conforme avaliação especializada e prescrição clínica individualizada.

A governadora em exercício, que também visitou dependências da unidade de saúde, destacou que a entrega reforça o compromisso do estado. “É fruto de muito esforço, também de um compromisso, por meio da nossa gestão no Into, de providenciar que o atendimento fosse rápido e eficiente a esses pacientes. Vamos trabalhar incansavelmente para que esse serviço não pare, para que seja sempre com qualidade e que não faltem os insumos para que todas as pessoas do nosso estado que precisam desse atendimento recebam”, afirmou.

Elias Menezes, de 6 anos, representou os pacientes, ao receber uma órtese para extensão de punho e polegar direito e órtese suropodálica sem articulação bilateral, colocados em sua mão e pés por Mailza. Outros dez pacientes também fazem parte do grupo que receberão dispositivos, de acordo com sua necessidade clínica.

Elciane Fernandes, mãe de Elias, afirma que as órteses vão auxiliar a criança no tratamento: “Vai melhorar muito, porque vai ajudar a manter o pé dele no lugar, para não entortar e atrofiar mais”.

Os pacientes que receberam dispositivos são atendidos pela Fundhacre e apresentam algum grau de limitação funcional ou deficiência física decorrente de patologias congênitas, adquiridas, traumáticas, neurológicas ou ortopédicas que necessitam de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPMs).

A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, ressaltou a importância da ação: “A Oficina Ortopédica, através da Fundhacre, junto ao serviço de reabilitação e fisioterapia, vai trazer a celeridade. Além da entrega dos insumos e da nova ambiência, a concretização de tudo isso, com a entrega das órteses, tem intuito de devolver a dignidade da pessoa humana”.

A secretária adjunta de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Andréa Pelatti, afirmou que a entrega é fruto de um esforço conjunto. “Neste momento passa um monte de emoções na cabeça, porque quem está no processo administrativo sabe o que foi para chegar até aqui. Isso mostra o comprometimento de toda a equipe, para servir aos pacientes. O nosso principal objetivo é sempre [beneficiar] os pacientes que vão receber essas órteses e próteses. Para nós, é muito gratificante estar aqui hoje”, disse.

A entrega amplia o acesso dos pacientes às próteses, órteses, calçados ortopédicos e palmilhas, fortalecendo a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) no SUS, bem como reduz o tempo de espera dos pacientes que necessitam de dispositivos assistivos e garante atenção integral e contínua, desde a avaliação, até a prescrição e entrega, além de evitar agravamentos, complicações clínicas e possíveis internações futuras.































