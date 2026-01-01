Governadora em exercício, Mailza Assis, reafirma parcerias com a Diocese de Cruzeiro do Sul





Em mais uma agenda no Vale do Juruá, a governadora em exercício, Mailza Assis, visitou, nesta quarta-feira, 31, a sede a Diocese de Cruzeiro do Sul, que, sob a direção do bispo Dom Flávio Giovanale, mantém parcerias com o governo do Estado em ações que envolvem educação e melhorias para região.

Durante o encontro, Mailza reafirmou o compromisso do governo com a Diocese de Cruzeiro do Sul, que, além de cuidar da parte administrativa de muitas ações, cuida também da vida espiritual de seus milhares de fiéis. Em suas palavras, Mailza declarou total apoio às parcerias já existentes e as vindouras.

“Estamos em Cruzeiro do Sul, fazendo uma visita ao bispo Dom Flávio, conversando e reafirmando nossas parcerias. O Estado é parceiro da Igreja Católica, pois ela oferece um bem social e educacional de grande importância para a nossa população. Obrigada ao bispo e toda equipe da Diocese do Juruá. Que todos sejam abençoados nesse novo tempo de alegria que será 2026”.

O bispo Dom Flávio contou de sua alegria em receber a governadora em exercício e poder assim, manter as parcerias com o governo do Estado.

“Estou muito feliz em recebê-la aqui. Nessa conversa, tivemos a oportunidade de reafirmar nossas parcerias, principalmente as de cunho social e educacional. Que Deus continue abençoando a todos do Vale do Juruá e que possam ser grandemente abençoados em 2026”, enfatizou o Dom Flavio Giovenale.

