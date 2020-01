Governo apresenta novos uniformes escolares

Os mais de 160 mil estudantes da rede estadual de ensino receberão gratuitamente a partir deste ano dois conjuntos de uniformes escolares por parte do governo do Estado. A medida partiu do próprio governador Gladson Cameli, que ficou surpreso ao saber que o fardamento era comprado pelos pais.

Nesta quarta-feira, 15, o gestor recebeu em seu gabinete, no Palácio Rio Branco, estudantes uniformizados com os novos modelos que serão utilizados para identificar os alunos nos 22 municípios acreanos. Gladson aproveitou a oportunidade para conversar com os jovens e reafirmou seu compromisso de preparar um estado melhor para eles.

“Gostaria de dizer para todos vocês que eu estou fazendo tudo o que posso para melhorar o nosso Estado. A Educação tem recebido atenção especial porque eu me preocupo com o futuro de vocês e o ensino tem que ser excelência”, declarou Cameli.

Gladson repudiou os ataques de seus opositores em relação às críticas sobre a distribuição do fardamento estudantil e afirmou que a escolha do modelo foi feita democraticamente por um grupo de estudantes. O chefe do Executivo lembrou ainda que graças ao esforço do governo, os alunos terão direito a mais uma refeição na merenda escolar e anunciou a melhoria do cardápio para atender as necessidades nutricionais das crianças e adolescentes.

A Educação tem sido tratada com prioridade na gestão Gladson Cameli. Em 2019, 191 professores efetivos foram nomeados e a expectativa é quase 400 novos docentes sejam empossados até o próximo mês de fevereiro. Outro destaque diz respeito a implantação de novos colégios cívico-militares e da primeira escola integral de ensino fundamental do Estado.