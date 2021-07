Governo beneficia famílias com carrinhos de pipoca, cachorro-quente e Kits Manicure

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (SEET), realizou, nesta quarta-feira, 14/07, a entrega de carrinhos de pipoca, carrinhos de cachorro-quente e kits Manicure para famílias de baixa renda de Epitaciolândia.

Os kits são frutos do convênio federal n° 759998/2011 e fazem parte do Programa Empreender para Crescer, que deverá beneficiar um total de 286 famílias de 15 municípios do Acre.

“Nosso objetivo é gerar renda e qualidade de vida para essas famílias. Queremos ver vidas transformadas com esse projeto. Desejamos que essas pessoas empreendam e garantam o sustento da sua casa”, declara a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

Para o prefeito Sérgio Lopes, cada kit, cada carrinho representa a autonomia de uma família que poderá tirar seu sustento. “Primeiro queremos agradecer ao Governo do Estado em nome da secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, e dizer que esse programa vem em boa hora, cada família que pudermos ajudar na melhoria de renda conta muito nessa época de pandemia em que vivemos.” Destacou oPrefeito.

Esse é o projeto Empreender para Crescer da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, o objetivo é fomentar os pequenos negócios, gerar renda e dignidade para as famílias mais carentes de 15 municípios do Acre. Ao todo, foram 339 equipamentos doados no município de Epitaciolândia, foram entregues 2 carrinhos de cachorro quente, 2 carrinhos de pipoca e 10 kits manicure.

