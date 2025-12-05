Governo conclui ciclo do programa #Tamojunto de prevenção às drogas, ao álcool e fortalecimento familiar





Com foco na prevenção ao uso de drogas entre crianças e adolescentes, o governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), de Saúde (Sesacre) e de Educação (SEE), encerrou nesta sexta-feira, 5, as aulas do programa #Tamojunto voltado para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da escola Dr. Carlos Vasconcelos, localizada no bairro Quinze, em Rio Branco.

O governo do Estado está implementando os programas #Tamojunto e Elos – Construindo Coletivos em dez escolas da capital. Ambos são propostos pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e integram uma ação intersetorial entre Educação, Saúde e Assistência Social, em parceria com Estados e Municípios.

Os programas compõem a política nacional de prevenção do uso e do uso problemático de álcool e outras drogas, bem como da violência e da criminalidade, buscando proteger o presente e o futuro de crianças, adolescentes, jovens e das comunidades.

O #Tamojunto é composto por um conjunto de 12 aulas, inseridas no currículo escolar, e três oficinas direcionadas às pessoas responsáveis pelos estudantes e à comunidade. As aulas do programa estão focadas no desenvolvimento de habilidades sociais, como assertividade, pensamento crítico, tomada de decisão e como lidar com influências de pares.

O encontro do #Tamojunto, executado pela Sesacre, aplicou dinâmicas a pais e responsáveis, enquanto a professora da turma aplicou atividades aos alunos do 8º ano. A chefe do núcleo de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, Aldaysa Sampaio, enfatizou a trajetória durante as aulas.

“E, segundo o relato tanto da professora como dos alunos, eles tiveram um avanço muito grande com relação às habilidades. Na questão da tomada de decisão e também na questão de planejamento futuro para esses alunos, que eles possam decidir pelo melhor futuro. Mas que, com essa dinâmica, com essa oficina, com esse programa, o objetivo dele é esse, trabalhar exatamente a questão das decisões, das habilidades sociais desses alunos, dos comportamentos, para que eles possam fazer a melhor escolha”, destacou.

A mãe Cleusiane Maria Rosa, artesã e dona de casa, agora explica as mudanças que as atividades do programa proporcionaram no relacionamento familiar.

“Foi uma experiência muito boa, porque a gente aprende com os outros pais. A gente se junta e um conta sua experiência com o outro, como é que está dentro de casa, como os seus filhos estão reagindo e como a gente pode fazer a mudança dentro de casa”, conta.

Mãe da Emanuele Souza, Cleusiane realça as mudanças no relacionamento familiar: “A gente passou a se comunicar muito mais dentro da nossa casa. Já tinha uma boa comunicação, mas melhorou muito mais”, descreveu.

A professora Lilian Rocha, responsável por aplicar o programa para a turma disse que cada aula tem um objetivo diferente, algumas trabalham diretamente a prevenção contra o uso de drogas, outras aulas trabalham questões sobre como lidar com desafios, solucionar problemas, refletir sobre a sua própria vida, além de entender os sentimentos, aprender a dizer sim para oportunidades que valem a pena e não para aquelas que não valem.

“E eu acho muito legal, porque é um programa onde os alunos interagem muito entre si. O professor está aqui para mediar e as discussões acontecem muito entre grupos. Nós temos atividades que chamamos de energizadores, trabalham aquele entrosamento dos alunos, ou seja, eles não trabalham só com aqueles mesmos grupinhos que eles já têm afinidade na sala. Isso faz com que melhore a relação da turma entre todos”, ressaltou.

Ambos os programas preveem encontros com os pais e responsáveis dos alunos que são mediados pela equipe gestora da escola e profissionais da área de saúde e tem o objetivo de discutir temas relacionados ao desafio de educar, relação entre responsáveis e filhos, enfatizando a necessidade do diálogo e fortalecimento de vínculos e relações de afeto e harmonia.

The post Governo conclui ciclo do programa #Tamojunto de prevenção às drogas, ao álcool e fortalecimento familiar appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...