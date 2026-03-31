Governo convoca 33 aprovados do cadastro de reserva do Idaf para exames médicos e entrega de documentos





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 30, o Edital nº 038/2026, que convoca 33 candidatos aprovados em concurso público para a formação de cadastro de reserva. A convocação refere-se à realização de exames médicos e à entrega da documentação necessária para a posse.

De acordo com o edital, a convocação ocorre após a nomeação oficial dos candidatos, formalizada pelo Decreto nº 12.999-P, de 30 de março de 2026. Os convocados estão distribuídos entre os cargos de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico-veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal, com lotação em diversos municípios acreanos, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia, Sena Madureira, Feijó e Xapuri.

Os candidatos devem providenciar, às próprias expensas, uma série de exames médicos, como avaliações cardiológica, neurológica, oftalmológica, psiquiátrica e ortopédica, além de exames laboratoriais. Após a emissão dos laudos, deverão comparecer à Junta Médica Oficial do Estado até o dia 16 de abril, nos locais indicados em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul.

A entrega da documentação exigida deverá ser realizada até o dia 17 de abril, também nas unidades do Idaf nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Entre os documentos solicitados estão documentos de identificação, comprovantes de escolaridade, certidões negativas, declarações e o atestado de sanidade física e mental, emitido pela junta médica.

O edital estabelece, ainda, que todo o processo, incluindo inspeção médica, entrega de documento e posse, deve ser concluído até o dia 29 de abril de 2026, conforme o prazo definido no decreto de nomeação.

A convocação reforça o quadro técnico do Idaf, contribuindo para a ampliação das ações de defesa agropecuária e florestal no estado.

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