Noticias da Fonteira

Acre

Governo divulga período de rematrícula da Escola de Música do Acre

jan 13, 2026


A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da Escola de Música do Acre (Emac), realiza o período de rematrícula presencial dos alunos entre os dias 12 e 15 de janeiro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, na sede da instituição, em Rio Branco.

Período de rematrícula será entre os dias 12 e 15 de janeiro. Foto: Mardilson Gomes/SEE

O processo é destinado a todos os estudantes, de todas as turmas e turnos. Aqueles que mudaram de endereço devem apresentar comprovante de residência atualizado. Quem estiver fora do município nesse período deve entrar em contato com a escola. No caso de menores de idade, é obrigatória a presença do responsável legal, portando a carteira de identidade.

O ano letivo da Emac tem previsão para se iniciar no dia 23 de fevereiro.

A instituição está localizada na Avenida Central, n° 92, Conjunto Tucumã II, próximo ao Parque Tucumã. Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

The post Governo divulga período de rematrícula da Escola de Música do Acre appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Governador acompanha ajustes finais da reforma do prédio da Sefaz, orçada em mais de R$ 6,5 milhões

jan 13, 2026
Acre

Deracre apresenta Relatório Anual de 2025 ao TCE-AC e presta contas sobre trabalho, planejamento e ações em ramais

jan 12, 2026
Acre

Professor aprovado pela SEE relembra passado nas ruas e destaca força da educação e do hip hop

jan 12, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Governo divulga período de rematrícula da Escola de Música do Acre

13/01/2026 Frankly
Policial

Homicídio em Tarauacá é esclarecido pela Polícia Civil do Acre após trabalho minucioso – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

13/01/2026 Frankly
Fronteira

Prefeito Carlinhos do Pelado visita comunidades rurais, realiza entregas e dialoga com moradores e produtores

13/01/2026 Frankly
Acre

Governador acompanha ajustes finais da reforma do prédio da Sefaz, orçada em mais de R$ 6,5 milhões

13/01/2026 Frankly