Governo divulga resultado da 4ª edição do Programa Jovem Parlamentar Acreano

dez 10, 2025


O resultado das eleições da 4ª edição do Programa Jovem Parlamentar Acreano (PJPA) foi publicado nesta quarta-feira, 10, no Diário Oficial do Estado. Alunos de 24 escolas da rede pública participaram do processo eleitoral realizado na sexta-feira, 5, escolhendo os estudantes que irão representar suas unidades de ensino na vivência do processo legislativo em 2025.

Aluna Jamily do Nascimento, representante da Escola Vicente Brito de Sousa em Feijó. Foto: Cedida

O Programa Jovem Parlamentar é desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por meio da Escola do Legislativo Deputado Edson Cadaxo (ELA), em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). A iniciativa tem o objetivo de aproximar os jovens da prática democrática e fortalecer o protagonismo estudantil.

De acordo com a chefe da Divisão de Assessoramento Escolar e Assuntos Estudantis da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), Euresty Abreu, o resultado desta edição reforça o engajamento crescente das escolas.

“O que mais nos chamou a atenção foi o envolvimento e o empenho das escolas em todo o processo, além do crescimento significativo da participação das escolas do campo, que demonstra o alcance e a importância do programa em diferentes realidades”, destaca.

Aluna Ana Flavia Silva representa a Escola Central do Andirá de Porto Acre. Foto: cedida

Entre os eleitos, a estudante Ana Flávia de Lima, da Escola Central do Andirá, de Porto Acre, destacou a importância da oportunidade. 
 “Representar minha escola é dar voz aos estudantes e mostrar que podemos participar das decisões que impactam nossa comunidade. É uma oportunidade de aprender e fazer a diferença”, avaliou.

De Feijó, a aluna Jamily do Nascimento, eleita pela Escola Vicente Brito de Sousa, mencionou o aprendizado adquirido durante todo o processo eleitoral: “Participar deste processo foi muito enriquecedor. Aprendi mais sobre democracia na escola e reforcei minha responsabilidade como representante”.

Resultado das eleições – Lista dos eleitos (24 escolas)

Resultado das eleições da 4° edição do Programa Jovem Parlamentar Acreano. Imagem: reprodução Diário Oficial do Estado

