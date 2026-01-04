Noticias da Fonteira

Policial

Governo do Acre atualiza cronograma de renovação da carteira de identidade antiga – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 4, 2026


O governo do Acre, por meio da Polícia Civil (PCAC), publicou nesta terça-feira, 30, a alteração do Decreto nº 11.813, de 29 de dezembro de 2025, que modifica o Decreto nº 11.092, de 25 de julho de 2022, responsável por regulamentar o novo modelo de Carteira de Identidade expedido no âmbito do Estado. A atualização trata do cronograma de renovação da carteira de identidade no modelo antigo.

Conforme o novo decreto, passam a valer prazos graduais para a substituição do documento, definidos de acordo com o ano de emissão da carteira. A medida faz parte do processo de transição para o novo modelo de identificação civil e tem como objetivo principal distribuir a demanda pelos serviços de emissão ao longo dos próximos anos, evitando sobrecarga nas unidades de atendimento.

Com a alteração, as carteiras de identidade expedidas entre 1920 e 2006 somente precisarão ser renovadas a partir de 1º de janeiro de 2027. Já os documentos emitidos a partir de 2007 terão a exigência de renovação de forma escalonada, em datas posteriores. As carteiras mais recentes, expedidas entre 2020 e 2022, tiveram o prazo final estendido até 1º de janeiro de 2032.

A mudança garante mais previsibilidade ao cidadão, permitindo que a troca do documento seja feita de forma planejada, sem necessidade de substituição imediata para quem ainda possui a carteira no modelo antigo dentro do prazo estabelecido.

Confira o novo cronograma de renovação da carteira de identidade (modelo antigo):

  • Expedidas entre 1920 e 2006:

Renovação exigida a partir de 1º de janeiro de 2027

  • Expedidas entre 2007 e 2009:

Renovação a partir de 1º de janeiro de 2028

  • Expedidas entre 2010 e 2012:

Renovação a partir de 1º de janeiro de 2029

  • Expedidas entre 2013 e 2015:

Renovação a partir de 1º de janeiro de 2030

  • Expedidas entre 2016 e 2019:

Renovação a partir de 1º de janeiro de 2031

  • Expedidas entre 2020 e 2022:

Renovação a partir de 1º de janeiro de 2032



