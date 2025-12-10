Governo do Acre empossa novos servidores para o Instituto de Administração Penitenciária





Reforçando o quantitativo de servidores estaduais, o governo do Acre empossou 12 novos profissionais na tarde desta terça-feira, 9. Eles passam a integrar o quadro do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). A solenidade foi realizada no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco, e contou com a presença de autoridades, familiares e dos novos servidores.

O Iapen trabalha gerenciando e executando a política penitenciária do estado, cuidando da segurança, custódia e ressocialização de pessoas privadas de liberdade, além de formar e capacitar seus servidores. O instituto envolve desde o planejamento de programas, apoio técnico-administrativo, até ações de reintegração social, com foco na segurança, disciplina e qualidade de vida dentro das unidades.

Para oferecer apoio à tarefa, foram empossados 12 novos servidores, cinco técnicos administrativos e operacional e sete agentes de polícia penal, ambos para Rio Branco.

Durante o evento, o governador em exercício, Nicolau Júnior, exaltou: “Fico feliz de participar de posses como essa, pois esse é o início de uma mudança de vida de muitos. Sempre soube que esse governo viria para fazer a diferença do Acre, e garanto que estamos todos trabalhando com muito amor, buscando fazer a diferença na vida dos acreanos.”

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, deu as boas-vindas aos novos integrantes da instituição, ressaltando os avanços alcançados pelo órgão. “Temos trabalhado com responsabilidade e compromisso e este momento é prova disso. O Iapen têm vivido um grande momento com a chegada de novos membros que estão contribuindo para a nossa segurança”, disse.

As contratações simbolizam a recomposição do quadro de pessoal do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), por meio da substituição de vagas que não haviam sido preenchidas na última posse no dia 20 de agosto de 2025. Assegurando a continuidade dos serviços e o fortalecimento das atividades essenciais ao bom funcionamento do sistema prisional acreano.

A chegada de novos membros garante uma melhoria na gestão administrativa, contribuindo para a agilidade nos processos internos, maior organização e fortalecimento das rotinas de gestão.

Com 29 anos, Cristiano Tavares, foi um dos empossados como agente de polícia penal e dedicou tal vitória para sua família: “Consegui essa conquista com o apoio incondicional e muito estudo. Fico feliz com esse novo desafio em minha vida e estou com as melhores expectativas para começar a trabalhar e prestar um bom serviço.”

