Governo do Acre entrega AC-445 pavimentada e transforma antiga demanda histórica em realidade





Em um marco histórico para a infraestrutura do Acre, o governador Gladson Camelí inaugurou na tarde desta quarta-feira, 26, a implantação e pavimentação da rodovia estadual AC-445. A nova estrada interliga os municípios de Bujari e Porto Acre por meio de um trecho totalmente asfaltado e sinalizado, garantindo maior segurança viária e mobilidade para milhares de moradores da região.

A obra, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), era aguardada pela população há cerca de 40 anos. O trecho entregue corresponde aos lotes 1 e 2 da estrada que conecta a Vila do V, em Bujari, ao município de Porto Acre, somando 38,26 quilômetros de extensão. Antes conhecida como Ramal do Bujari, a via se transforma agora em um corredor estruturado que facilita o deslocamento e fortalece a integração regional.

O investimento total supera R$ 55 milhões, sendo mais de R$ 13 milhões de contrapartida do governo do Acre e mais de R$ 42 milhões provenientes de repasse do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, viabilizados por emenda parlamentar do senador Marcio Bittar. A obra beneficia diretamente cerca de 29.610 pessoas.

Durante a solenidade, o governador Gladson Camelí destacou a importância da entrega. “Essa estrada é de vocês e com certeza trará inúmeros benefícios à população, principalmente aos produtores rurais de ambos os municípios. Esse é um momento de celebração e mais uma prova da minha palavra de que 2025 seria o ano da execução total das obras em andamento”, afirmou.

Camelí também ressaltou que a AC-445 representa novos caminhos para famílias rurais e mais integração entre os 22 municípios acreanos.

A vice-governadora Mailza Assis celebrou o impacto da pavimentação na vida dos moradores. “Só quem mora na região sabe o quão grandioso é esse momento. Estamos vendo obras que fazem a diferença na vida do nosso povo, e as nossas estradas estão sendo cada vez mais motivo de orgulho”, declarou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, evidenciou que a AC-445 é a décima rodovia entregue e cuidada constantemente pelo Estado. “Só em 2025, por meio de recursos próprios, o governo do Acre investiu mais de R$ 73 milhões e eu garanto que nunca houve tanto investimento como esse. Estamos cuidando das nossas estradas como o governador nos pediu, com carinho e compromisso”, disse.

O autor da emenda parlamentar, Marcio Bittar também participou da solenidade e disse: “Quando estou com minhas emendas nas mãos do Deracre eu tenho certeza que o trabalho será feito e entregue diretamente para a população com excelência. Fico feliz de ver a população amparada com o nosso esforço coletivo”.

O morador Marcos Costa contou um pouco da história da AC-445 e agradeceu representando a comunidade local: “O que está acontecendo hoje é um exercício de dignidade. Moro no Ramal 2 Irmãos e eu e meus vizinhos já passamos por apuros nessa estrada. Mas agora a nossa comunidade vai parar de andar na lama e vai pisar no asfalto, dando cada passo com muita dignidade e gratidão por todos que trabalharam para que isso fosse possível.

Esses mais de 38 quilômetros pavimentados irão garantir o direito constitucional dos moradores como Cíntia Andressa Nogueira, moradora do município de Porto Acre, a qual prestigiou a entrega e enfatizou que os benefícios vão além do cotidiano dos residentes. “Além de garantir dignidade para a população, a estrada melhora o acesso de visitantes, fortalecendo atividades como turismo, corridas e ciclismo. É uma conquista para todos”, destacou.

