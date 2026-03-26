Governo do Acre entrega reforma da Unidade Mista de Saúde na Vila Santa Luzia e fortalece a Saúde no interior 





Entre os quase 20 mil moradores beneficiados com a reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde, localizada na Vila Santa Luzia, zona rural de Cruzeiro do Sul, está o senhor Gerlian Gomes dos Santos, morador da comunidade e filho do homenageado Geraldo Cândido dos Santos, que dará nome à unidade de saúde.

Ele define a entrega da segunda etapa da obra, realizada na tarde desta quarta-feira, 25, com a presença do governador Gladson Camelí como “a chegada de um novo tempo”. Gerlian Gomes destacou que o investimento transformou os desafios em bênçãos e que a comunidade é privilegiada com essa conquista: “Ficamos felizes e agradecemos primeiramente a Deus e ao nosso governador que está trazendo esse benefício tão fundamental pra Vila Santa Luzia, possibilitando atendimento de qualidade à nossa comunidade e vizinhança, e com isso quem ganha é a população”, finalizou.

A Unidade Mista de Saúde – Geraldo Cândido dos Santos, a partir de hoje, ofertará, entre outros serviços, consultas médicas, atendimento de urgência e emergência, internação, realização de medicações injetáveis, exames para malária, partos normais, curativos, nebulização e eletrocardiograma, foi contemplada com uma ampla reforma em sua parte estrutural e com aquisição de novos equipamentos, totalizando um investimento de R$ 1.591.124,81, sendo R$ 810.559,75 de contrapartida do Estado e R$ 780.565,06 provenientes de emenda parlamentar do então deputado federal César Messias.

Ao chegar ao local da cerimônia, o governador Gladson Camelí expressou sua satisfação em “estar na comunidade Santa Luzia, terra de um povo trabalhador e que faz tanto pela produção da riqueza agrícola e pecuária do Acre”. Camelí frisou que, com a entrega da reforma da unidade de saúde, haverá otimização de fluxo e de tempo no atendimento aos moradores da localidade: “Valeu todo esforço e espera, principalmente porque conseguiremos diminuir o fluxo de pacientes que necessitam ir ao Hospital do Juruá. Essa obra que finalizamos, de fato, coloca o Estado mais próximo das pessoas e vida é tudo, não pode demorar em atender, pois, dez minutos salva uma pessoa”, frisou o governador.

Para o governador Gladson Camelí, a entrega do estabelecimento de saúde, representa um momento de grande alegria, pois traz mais condições e dignidade para os moradores: “Sei que a conclusão dessa obra aqui na Vila Santa Luzia é um sonho para os moradores dos ramais dessa região e estamos aqui hoje entregando a segunda etapa dessa obra, que será uma referência em atendimento para os moradores de Santa Luzia e região. Vamos fazer com que o atendimento seja eficiente e humanizado, pois esse povo merece”, destacou o chefe do Executivo.

As parcerias e as conquistas

Em mais uma parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), consolidou a conclusão e a entrega da Unidade Mista de Saúde da Vila Santa Luzia, dando novos ambientes e reforçando toda parte estrutural e funcional. O titular da Seop, Ítalo Lopes, valorizou a parceria entre as secretarias, destacando a relevância e a qualidade da obra entregue.

“É uma parceria fundamental. A orientação do governador é que a gente tire, de fato, as barreiras entre as secretarias e a Seop tem essa função de conversar com todo mundo e trabalhar para entregarmos obras relevantes. Aqui, em Santa Luzia, tem mais de 1,5 milhão investido e não é apenas uma reforma, aqui é tudo novo, uma obra muito bem feita, mostrando mais uma vez que nosso governador Gladson Camelí visa cuidar da saúde, das pessoas, de todo acreano”, pontuou Lopes.

Presente na solenidade, representando o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a diretora de Atenção à Saúde, Celene Maia, exaltou a entrega da unidade de saúde: “A entrega dessa revitalização é importante porque ela melhorou os espaços, qualificou o atendimento, qualificou o fluxo e isso vai beneficiar essa comunidade e seus arredores. Colocamos mais um médico à disposição, vamos aumentar o padrão de técnico de enfermagem, enfermeiro e sugerimos para a direção da unidade que aqui também, em breve, seja feito uma sala de parto normal humanizado, para que as mulheres dessa comunidade possam ter os seus filhos aqui “, destacou a diretora.

Reconhecimento aos servidores e gratidão aos deputados estaduais

Após finalizar a visita ao interior das salas da unidade de saúde, Gladson Camelí fez questão de falar aos servidores, valorizando o serviço de cada colaborador para a gestão estadual: “Em qualquer lugar, o sucesso de um governo depende dos nossos servidores, por isso quero aqui agradecer a cada um de vocês”, frisou Camelí.

Ainda em sua fala conclusiva, Gladson demonstrou sua gratidão ao presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Nicolau Júnior e ao primeiro secretário da casa, deputado Luiz Gonzaga, por suas presenças na solenidade e por todo apoio na gestão estadual.

Finalizando seu discurso, Gladson Camelí reforçou sua gratidão e alegria em poder entregar mais uma obra tão importante para a região, que é sua terra natal. “Isso aqui é um sonho, representa muito pra mim. É gratificante ver a alegria dos servidores e, principalmente, poder entregar ambientes agradáveis para que as pessoas possam ser bem atendidas”, finalizou o governador.





































































































The post Governo do Acre entrega reforma da Unidade Mista de Saúde na Vila Santa Luzia e fortalece a Saúde no interior appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...