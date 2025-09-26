Governo do Acre entrega tablets para 192 alunos da Escola Raimunda Pará, na Cidade do Povo





A tecnologia chegou para complementar os estudos de quase 200 jovens do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. Nesta quinta-feira, 25, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), entregou 192 tablets com acesso à internet para os estudantes da Escola Estadual Raimunda Pará.

A iniciativa integra o plano do Departamento de Tecnologias Educacionais e da Informação (Detei) da SEE, que prevê a distribuição de dez mil dispositivos ao longo de 2025. Até agora, sete mil já foram entregues a escolas do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Segundo o chefe do Detei, José Batista Neto, o projeto tem impacto direto na qualidade da educação. “Nosso objetivo é garantir que cada aluno tenha as mesmas oportunidades. Até o fim de 2025, todo o cronograma de entregas será concluído, fortalecendo ainda mais o processo de ensino e aprendizagem no estado”, afirmou.

Impacto positivo

Para os alunos, os tablets representam mais que uma ferramenta digital — significam novas oportunidades. O estudante do 2º ano do ensino médio, Ruan Mourão, relatou o impacto que o dispositivo terá em seus estudos.

“Principalmente estudar, buscar mais conhecimento nos aplicativos, acompanhar as aulas. Comprar material físico é muito caro e com o tablet a gente consegue ter acesso de forma mais fácil. Para mim, simboliza um incentivo muito importante. Essa entrega pode transformar o futuro de jovens daqui, que muitas vezes são vistos só pelas dificuldades, mas que têm talento intelectual, esportivo e podem chegar a ser até presidentes, senadores. É um momento marcante para a nossa escola e para a comunidade”, avaliou.

Natani Costa, mãe de uma das alunas contempladas, reforçou que o recurso vai ajudar diretamente na preparação para o futuro. “Isso é muito importante para o ensino da minha filha. Vai facilitar pesquisas, trabalhos e, principalmente, a preparação para o Enem. Eu vejo uma evolução muito grande na qualidade da escola, no ensino, e essa iniciativa só reforça esse avanço”, afirmou.

Escola fortalecida

A gestora da unidade, Sannye Pires, ressaltou que o investimento é mais uma vitória para garantir a permanência dos estudantes. “Muitos alunos não têm celular ou computador e agora terão condições de acompanhar melhor os conteúdos. É uma grande vitória, com outros programas como o Prato Extra, os kits escolares e o fardamento. São ações fundamentais para garantir que nossos alunos tenham um futuro brilhante”, destacou.











The post Governo do Acre entrega tablets para 192 alunos da Escola Raimunda Pará, na Cidade do Povo appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...