Governo do Acre firma novos termos de fomento e fortalece ações sociais em Rio Branco





Impulsionando o trabalho realizado por entidades sociais, na tarde desta quarta-feira, 29, o governo do Acre assinou termos de fomento para duas organizações da sociedade civil, com recursos oriundos de emendas parlamentares estaduais. A iniciativa apoia entidades que realizam ações sociais relevantes para a população acreana, com articulação conduzida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), pasta liderada pela vice-governadora Mailza Assis.

Os termos firmados representam parcerias entre o poder público estadual e entidades da sociedade civil, com o objetivo de executar projetos de interesse público nas áreas de assistência social, proteção de crianças e adolescentes e atenção à população em situação de rua com foco na inclusão social e saúde pública. Na ocasião, duas instituições sediadas em Rio Branco foram contempladas, totalizando um investimento de R$ 70 mil em recursos de emendas parlamentares.

Representando a vice-governadora Mailza Assis, a secretária adjunta da SEASDH, Amanda Vasconcelos, exaltou a ocasião: “Assinar mais esses termos é uma honra imensa, pois sabemos que essas entidades representam o primeiro grito de socorro da comunidade. Elas estão na ponta, acolhendo, escutando e oferecendo ajuda para quem mais precisa. Contribuir com o fortalecimento dessas instituições nos engrandece enquanto gestão pública e reafirma nosso compromisso com os direitos humanos.”

A procuradora-geral do Estado, Janete Melo, também participou da solenidade e destacou: “É uma grande satisfação participar deste momento tão significativo, que representa o ato de estender a mão a quem mais precisa. Temos acompanhado o crescimento das demandas sociais e o governo do Acre busca firmar parcerias sólidas com as entidades sociais, para fortalecer as políticas públicas e garantir que os vulnerabilizados sejam atendidos”.

Instituições contempladas

Uma das instituições contempladas na oportunidade foi a Agência de Desenvolvimento Social da Amazônia, com R$ 50 mil direcionado pelo deputado estadual Edvaldo Magalhães. O projeto apoia iniciativas de formação profissional e ações de inclusão social para jovens e adultos, garantindo capacitação adequada para a geração de renda.

Outra beneficiada foi a Associação de Redução de Danos no Acre (Aredacre), com o valor de R$ 20 mil do deputado estadual Pedro Longo, a qual atua diariamente com ações de prevenção e redução de danos associados ao uso problemático de substâncias psicoativas, com foco em educação em saúde e atendimento humanizado.

A coordenadora da instituição, Elizangela Maffi, destacou o trabalho realizado: “Desde 2000 trabalhamos empenhados em atender pessoas em vulnerabilidade social, especialmente a população em situação de rua. Nossos voluntários atendem com orientações, acolhimento, encaminhamentos para serviços de saúde. É um trabalho contínuo de muita escuta e compromisso com quem mais precisa”.

