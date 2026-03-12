Governo do Acre fortalece federação estadual de futebol com investimento de R$ 2 milhões





A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participou, nesta quinta-feira , 12, da assinatura do termo de colaboração que garante investimento de R$ 2 milhões para o fortalecimento do futebol acreano. A iniciativa do governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), foi firmada em parceria com a Federação de Futebol do Acre (FFAC) e tem como objetivo ampliar o apoio ao esporte profissional no estado.

O ato ocorreu no gabinete da vice-governadora e formalizou a execução da Lei nº 4.779, de 6 de março de 2026, que autoriza o repasse de recursos para o fomento do desporto de alto rendimento. O investimento representa um avanço para o esporte local, ampliando em R$ 500 mil o valor anteriormente destinado aos clubes e consolidando um dos maiores aportes já realizados pelo Estado no futebol profissional acreano.

Durante o evento, Mailza destacou a importância do esporte como ferramenta de inclusão social e de oportunidades para a juventude. “O esporte transforma vidas. Quando o governo investe no futebol e em outras modalidades, também está investindo em oportunidades para nossos jovens, fortalecendo talentos e incentivando sonhos. Esse recurso representa o compromisso do nosso governo com o desenvolvimento do esporte acreano”, afirmou.

Os recursos serão utilizados para custear parte das despesas operacionais e logísticas do Campeonato Acreano de Futebol Profissional, beneficiando diretamente os oito clubes participantes, nas categorias masculina e feminina. O investimento também contempla as categorias de base, incluindo as divisões Sub-11, Sub-15, Sub-17 e a Segunda Divisão, contribuindo para a formação de novos atletas e para o fortalecimento do futebol no estado.

O presidente da FFAC, o empresário Adem Araújo, agradeceu o apoio do governo. “Agradecemos mais uma vez ao governo do Acre, que está fortalecendo o futebol profissional do nosso estado. Esse dinheiro será investido em todos os clubes profissionais”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso do governo estadual em valorizar o esporte como política pública estratégica para o desenvolvimento social, estimulando a prática esportiva, revelando talentos e promovendo inclusão por meio do esporte.

O secretário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, ressaltou que o investimento demonstra o compromisso do governo em fortalecer o esporte e apoiar as equipes acreanas. “Esse apoio é fundamental para que os clubes possam participar das competições com mais estrutura e organização. Estamos trabalhando para fortalecer o esporte em todas as regiões do estado, garantindo oportunidades e incentivando a formação de novos atletas”, complementou.

