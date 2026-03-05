Governo do Acre fortalece políticas ambientais com entrega de equipamentos e contratação de equipe especializada





Com o objetivo de ampliar o monitoramento ambiental e reforçar o combate ao desmatamento ilegal, o governo do Acre realizou, na tarde desta quarta-feira, 4, a entrega de veículos, equipamentos e a apresentação de novas equipes técnicas que irão atuar na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). A ação foi conduzida pelo governador Gladson Camelí e pela vice-governadora Mailza Assis.

A iniciativa integra a estratégia estadual para o cumprimento da meta de Desmatamento Ilegal Zero, fortalecendo a estrutura operacional da pasta e ampliando a capacidade de fiscalização, regularização ambiental e apoio à produção sustentável. O investimento totaliza R$ 8.873.817,96, provenientes do Fundo Amazônia, operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Programa REM (REDD+ Early Movers), do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil), do Progestão, além de recursos próprios, convênios e emendas parlamentares.

Durante o evento, foram apresentados 28 profissionais técnicos contratados para reforçar áreas estratégicas da Sema, incluindo a Unidade Central de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto (UCGEO), o Departamento de Unidades de Conservação (Deuc) e o Programa de Regularização Ambiental (PRA). Os contratos têm duração de até 36 meses e contam com financiamento majoritário do Fundo Amazônia.

Além da ampliação da equipe técnica, o governo realizou a entrega de duas caminhonetes 4×4, 48 notebooks, equipamentos de medição, rádios comunicadores, drones, projetores multimídia e maquinários agrícolas, como subsolador florestal, reboques e roçadeira hidráulica. Os equipamentos serão utilizados tanto nas atividades de monitoramento e fiscalização quanto no apoio à recuperação de áreas degradadas e à produção sustentável.

Durante a cerimônia, o governador Gladson Camelí destacou que o desenvolvimento do estado depende da preservação ambiental aliada às atividades produtivas. “Não existe desenvolvimento econômico e social sem um meio ambiente saudável que esteja em harmonia com as atividades humanas. O nosso governo tem valorizado e investido nessa importante área de governança. Estamos entregando máquinas e implementos agrícolas, com o objetivo de reduzir a pressão para abertura de novas áreas florestais e promover um processo de produção agrícola sustentável”, afirmou.

O governador também agradeceu às instituições parceiras e à equipe técnica da Sema pelo trabalho desenvolvido na área ambiental. “Minha gratidão a toda a equipe da Sema pelos esforços em promover o bem-estar social e ambiental no nosso estado, assim como aos parceiros do BNDES, KfW e ao Ministério do Meio Ambiente, que operam o Fundo Amazônia”, acrescentou.

A vice-governadora Mailza Assis enfatizou que os investimentos refletem o compromisso do governo com a proteção ambiental e com o fortalecimento das equipes que atuam em todo o território acreano.

“Todos os dias estamos fazendo entregas significativas que chegam na ponta e alcançam as pessoas que mais precisam. Proteger o meio ambiente é proteger vidas. Não estamos apenas entregando equipamentos, estamos garantindo mais capacidade de ação em nosso estado”, afirmou.

O titular da Sema, Leonardo Carvalho, ressaltou que o investimento fortalece a governança ambiental e amplia a eficiência das ações de controle no estado. “Estamos celebrando o fortalecimento das políticas públicas ambientais do Acre. Temos um investimento robusto que vai contribuir para o trabalho de muitos profissionais. O atual governo mostra que é possível aliar o desenvolvimento econômico com a preservação da floresta. Temos políticas integradas e um planejamento sólido, enquanto a produção agrícola e pecuária avança, estamos cuidando do meio ambiente”, destacou.

Entre os novos profissionais está a engenheira florestal e agrônoma Nayara Bezerra, que atua no Departamento de Unidades de Conservação da Sema. Ela destacou a importância da qualificação técnica para a preservação da floresta.

“É uma satisfação poder contribuir com o estado por meio da minha formação. Manter a floresta em pé e garantir qualidade de vida para as comunidades depende de assistência técnica e profissionais qualificados. Com o apoio do Fundo Amazônia e de outros parceiros, o Acre fortalece suas políticas de conservação”, disse.

Os novos equipamentos e a ampliação da equipe técnica também fortalecem o trabalho do Centro Integrado de Inteligência, Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), responsável pela análise de dados e pelo acompanhamento das áreas prioritárias de fiscalização.

Com a integração entre tecnologia, monitoramento ambiental, regularização fundiária e incentivo à produção sustentável, o governo do Acre busca consolidar um modelo de desenvolvimento que concilie preservação da floresta, segurança jurídica no campo e geração de renda para as famílias acreanas.



































