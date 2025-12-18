Governo do Acre inaugura nova entrada de Tarauacá nesta sexta





O governador do Acre, Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza Assis e a presidente do Deracre, Sula Ximenes, inauguram nesta sexta-feira, 19, a nova entrada de Tarauacá, obra que amplia o acesso ao município e melhora a mobilidade urbana. Com investimento de R$ 11,4 milhões, a obra liga a Avenida Tancredo Neves à BR-364 e inclui pavimentação, calçadas e ciclovia, garantindo mais segurança para motoristas, pedestres e estudantes que utilizam o acesso diariamente.

Gladson Camelí destacou que a entrega faz parte do compromisso do governo com o desenvolvimento dos municípios. “Estamos cuidando das cidades e melhorando a infraestrutura para quem vive no interior”, afirmou.

Mailza Assis ressaltou o impacto social da obra. “Investir em mobilidade é investir em qualidade de vida e no futuro das famílias de Tarauacá”, afirmou.

Para Sula Ximenes, a obra representa uma entrega estratégica para Tarauacá. “É uma determinação do governador Gladson entregar obras que resolvem problemas da população. Essa nova entrada organiza o tráfego e dá mais segurança a quem chega à cidade”, disse.

A nova entrada passa a integrar a malha viária urbana do município e reforça o conjunto de investimentos do governo do Acre em infraestrutura nos municípios.

