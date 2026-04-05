Governo do Acre intensifica ações de assistência a famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá





O governo do Acre intensificou, neste sábado, 4, as ações de apoio às famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá, que já alcança a marca de 14,15 metros. A elevação do nível do rio impacta diretamente 33 bairros e afeta mais de 28 mil pessoas na região. Até o momento, 50 famílias estão desabrigadas, totalizando 233 pessoas acolhidas em abrigos públicos.

A resposta à emergência ocorre por meio de uma operação integrada coordenada pelo Estado, com atuação do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Defesa Civil, Exército Brasileiro e Prefeitura. Sete escolas foram adaptadas para funcionar como abrigos, oferecendo acolhimento temporário às famílias retiradas de áreas de risco.

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, Alisson Rogério, a operação já está no quarto dia, com equipes atuando de forma contínua. “Estamos com cinco equipes em campo, somando mais de 20 militares, além do apoio das guarnições de serviço e do Centro de Operações. Todas as embarcações estão sendo utilizadas para atender às ocorrências e realizar retiradas”, destacou.

O oficial também informou que há expectativa de redução do nível do rio nas próximas 48 horas, considerando sinais de vazante registrados em municípios da região. Mesmo assim, as equipes seguem mobilizadas para atendimento e monitoramento das áreas atingidas.

O coordenador da Defesa Civil municipal, Damasceno Júnior, ressaltou que a cheia neste período do ano surpreendeu. “Dificilmente atingimos essa cota em abril. Apesar disso, o município já possuía plano de contingência e estamos atuando de forma mais robusta para garantir o atendimento à população”, afirmou.

Entre as famílias atendidas está a de Thalita do Nascimento, mãe de três filhos, que solicitou a retirada de casa por segurança. Ela foi encaminhada para um abrigo com apoio das equipes e destacou a importância da ação. “Foi uma decisão difícil, mas necessária. Agradeço pelo apoio que recebemos”, relatou.

A governadora Mailza Assis destacou o compromisso do Estado com a assistência às famílias atingidas. “Estamos atuando de forma integrada para garantir a segurança e o acolhimento das pessoas afetadas pela cheia. Todas as nossas equipes estão mobilizadas para prestar assistência, com dignidade e agilidade, a quem mais precisa neste momento”, afirmou.

O governo segue monitorando a situação do Rio Juruá e mantém as equipes de prontidão para ampliar o atendimento, caso haja necessidade.



















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