



O governo do Acre informa que não existe garantia de aprovação na etapa de Junta Médica em concurso público. Nenhuma clínica, laboratório ou intermediário pode prometer resultado. A avaliação segue critérios técnicos e regras do edital, iguais para todos.

Diante de relatos sobre possível “facilitação” ou promessa de aprovação, a orientação é seguir o edital e não usar intermediários. O candidato deve conferir datas, assinaturas, procedência dos laudos e a avaliação por especialista, quando exigida.

Em caso de suspeita de irregularidade, a orientação é registrar a denúncia pelos canais oficiais, com o máximo de informações e provas possíveis (nomes, datas, mensagens, prints e comprovantes), na Ouvidoria-Geral do Estado.

O governo reafirma o compromisso com a lisura do certame e reforça que denúncias feitas em canais oficiais ajudam a garantir transparência e segurança para todos.

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado de Educação e Cultura

Paulo Roberto Correia da Silva

Secretário de Estado de Administração

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde

The post Governo do Acre orienta candidatos e reforça informações do edital do concurso da Educação appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...