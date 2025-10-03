Governo do Acre prevê entrega de novas obras até dezembro e prossegue avançando no desenvolvimento





O Acre tem avançado de forma significativa na área da infraestrutura. Por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), o governo do Estado transforma diariamente a vida das pessoas, garantindo mais qualidade de vida com as obras já entregues e aquelas em execução, muitas já constituindo marcos históricos para a população.

Atualmente, o Deracre conduz cerca de 45 obras, financiadas com recursos do governo federal, apoio que tem sido fundamental para os avanços alcançados pelo Estado. Paralelamente, com recursos próprios, o governo estadual mantém mais de cem frentes de trabalho em execução.

O governador Gladson Camelí destaca que os investimentos para o desenvolvimento nunca são poucos. Para o gestor, cuidar de todo o povo acreano é um privilégio e, no chamado “ano da execução”, afirma estar empenhado em concluir as atividades em andamento.

“Estamos lapidando esse diamante que é o Acre. Essas obras, mais do que apenas infraestrutura, resultam do clamor social e representam a realização de sonhos que os acreanos tanto merecem. Unidos ao governo federal e às gestões municipais, conseguimos avançar décadas em poucos anos. Esse é o meu compromisso: cuidar das pessoas”, declara.

Até o fim de 2025, o Deracre deve concluir e entregar mais nove obras à população. Com isso, o governo estadual reafirma o compromisso de promover melhorias que impactam diretamente na qualidade de vida dos acreanos. Ao investir em espaços públicos modernos, a gestão fortalece o desenvolvimento do Acre e assegura que o estado siga avançando em sintonia com o progresso de outras regiões do país.

Entre as novas estruturas a serem entregues, estão:

Ponte da Sibéria, em Xapuri;

Rodovia AC-445, ligando Porto Acre ao Bujari;

Nova entrada da cidade e revitalização da Rua Avelino Leal, em Tarauacá;

Rampa de Sena Madureira;

Recuperação da rodovia AC-10;

Obras no Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu) – Alto Santo;

Reforma da Estrada Dias Martins;

Ponte do Ramal dos Paulistas.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, salienta: “Para nós, são obras. Para o povo, são sonhos. O governador Gladson tem nos dado todos os meios possíveis para que consigamos finalizar todas essas construções em andamento até o fim de dezembro. Assim, os cidadãos do Acre podem ter a garantia de que estamos trabalhando juntos para que esses sonhos sejam concretizados o mais rápido possível”.

Leia também

Deracre acelera pavimentação da rodovia AC-445, ligando Bujari a Porto Acre

Deracre avança na construção de ponte no Ramal dos Paulistas, em Porto Acre

Deracre avança em obras na AC-10 com microrrevestimento e ampliação de faixa de rodagem

A parceria com as prefeituras municipais também tem se revelado estratégica para a implementação eficaz das ações de infraestrutura. Com a força-tarefa local comprometida em garantir o melhor aos habitantes, o estado avança de forma mais ágil e integrada, promovendo melhorias concretas em menor tempo.

Ponte da Sibéria

A construção da Ponte da Sibéria, em Xapuri, está em fase de conclusão e promete transformar a vida dos 18.243 moradores do município. A nova estrutura vai interligar o Primeiro e o Segundo Distrito da cidade e já se consolida como um dos maiores marcos do governo do Estado, pela relevância histórica e social que representa para os xapurienses.

Cerca de 70 trabalhadores estão mobilizados neste momento de finalização. Com extensão total de 363m, a obra tem orçamento superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões de recursos próprios.

Em visita, o chefe do Executivo estadual ressaltou que a construção só está sendo possível graças à união entre diversos órgãos do governo e representa o cumprimento de um direito constitucional: “Vai entrar para a história, porque estamos cumprindo o que está na Constituição: o direito de ir e vir das pessoas”.

Obras já entregues em 2025

Somente em obras de pavimentação já concluídas em 2025, o governo investiu mais de R$ 70 milhões. Entre os principais destaques estão a Estrada da Variante, em Xapuri; a modernização da Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco; e a revitalização do Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro.

Durante a Operação Verão 2025, a rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, também recebeu novas reestruturações executadas pelo Deracre. Em todo o estado, já foram investidos mais de R$ 40 milhões na recuperação de estradas vicinais.

Além disso, mais de 60 pontes foram construídas em ramais, que já somam cinco mil quilômetros de melhorias realizadas. “Estradas e ramais são as veias sanguíneas que mantêm vivo esse grande corpo que é o Acre. É através delas que podemos gerar riquezas para diminuir as diferenças sociais do nosso estado”, reforça Camelí.

The post Governo do Acre prevê entrega de novas obras até dezembro e prossegue avançando no desenvolvimento appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...