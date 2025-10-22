Governo do Acre promove 1º Encontro Trinacional sobre Políticas Públicas de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas





A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre (SEASDH), por meio da Divisão de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (DIVETP), realizou nesta quarta-feira, 22, no auditório da Secretaria de Estado de Educação, em Rio Branco, o 1º Encontro Trinacional sobre Políticas Públicas de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas na Região de Fronteira – Brasil (Acre), Peru e Bolívia.

O evento teve como objetivo fortalecer a cooperação entre os países fronteiriços, promover o diálogo internacional e integrar ações estratégicas voltadas ao enfrentamento do tráfico de pessoas. Participaram da programação representantes de órgãos nacionais, estaduais e dos governos do Peru e da Bolívia.

A secretária adjunta da SEASDH, Amanda Vasconcelos, destacou que o encontro representa um passo importante na consolidação das políticas públicas de proteção e acolhimento às vítimas.

“Estamos organizando este primeiro encontro com muito carinho e responsabilidade, para discutir o tráfico de pessoas, um crime invisível, silencioso e doloroso. Esse crime retira a dignidade humana, transformando pessoas em objetos, despojando-as de seus sonhos e esperanças”, afirmou.

Representando a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o coronel Assis dos Santos, coordenador do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), elogiou a realização do evento e salientou a importância da união de esforços entre os países vizinhos.

“Que possamos contar com a mesma participação para juntos enfrentarmos essa realidade. O nosso estado tem tomado atitudes diferentes e decisivas em relação a essa situação. Parabenizo a todos pela organização deste evento, que representa um diálogo construtivo e eficaz”, destacou.

O governo do Acre reafirma seu compromisso com a promoção dos direitos humanos e a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente na região de fronteira, onde o fortalecimento das políticas públicas e das parcerias internacionais é essencial para o enfrentamento efetivo do tráfico de pessoas.

O que disseram

“Assim como os governos do Peru e da Bolívia, estamos aqui para continuar juntos no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Essa é a nossa missão e estamos comprometidos em cumpri-la”.

Vitor Camargo, representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC)

“Quando falamos de fronteira, o Acre é extremamente relevante. Este evento é fundamental para pensar de forma conjunta como atuar entre Brasil, Bolívia e Peru. O tráfico de pessoas, a migração e a assistência social são elementos que, sem dúvida, devem orientar as políticas públicas e garantir dignidade às populações mais vulneráveis”.

Daniel Biagioni, representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

“O Ministério da Justiça tem um papel central na articulação dessa política, promovendo a integração das redes de enfrentamento em nível nacional e fortalecendo os postos de atendimento humanizado aos migrantes”.

Lara Sampaio, representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)

“Esta iniciativa representa mais do que um evento técnico. É um compromisso coletivo com a dignidade humana em uma das regiões mais desafiadoras da América do Sul. As vítimas de tráfico de pessoas representam a face mais cruel da violação dos direitos humanos, e temos o dever constitucional de estar onde estão os mais vulneráveis”.

Fernanda Vieira, defensora pública e representante da Defensoria Pública da União (DPU)

“É fundamental que unamos forças no combate ao tráfico de pessoas, um crime que desumaniza e viola direitos básicos. Juntos, podemos construir um futuro mais seguro e respeitoso, onde a dignidade humana seja sempre priorizada”.

Daniela Deysi Velez, cônsul da Bolivia no Acre

“É importante começar pela prevenção, informando escolas e famílias. É um grande desafio, mas o fato de já termos iniciado esse diálogo representa um avanço significativo”.

Pedro Rubin, cônsul do Peru no Acre































