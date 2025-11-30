Noticias da Fonteira

Acre

Governo do Acre realiza Feirão do Emprego e da Empregabilidade com centenas de vagas e serviços ao trabalhador em dezembro

nov 30, 2025


O governo do Estado realiza, nos dias 5 e 6 de dezembro, em Rio Branco, o primeiro Feirão do Emprego e da Empregabilidade, um grande mutirão que reunirá mais de mil vagas de trabalho para os próximos três meses, serviços essenciais ao trabalhador e oportunidades de capacitação profissional. A ação é coordenada pela vice-governadora Mailza Assis e pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego.

Feirão do Emprego e da Empregabilidade será realizado nos das 5 e 6 de dezembro. Foto: cedida

O evento será realizado em frente ao Quartel da Polícia Militar, no Centro, e pretende conectar empresas contratantes e trabalhadores que buscam recolocação ou o primeiro emprego, além de facilitar o acesso à documentação, qualificação e orientação profissional.

O feirão ocorre em um momento de forte expansão econômica no Acre, que registrou o maior crescimento de PIB do Brasil na última medição, com taxa de 14%, além das menores taxas de desemprego dos últimos três anos. O aquecimento da economia tem impulsionado setores como tecnologia da informação, supermercados, vendas, bares e restaurantes, construção civil, indústria e telemarketing.

Vice-governadora e titular da SEASDH, Mailza Assis coordena o Feirão do Emprego junto à Seict. Foto: cedida

Nesse contexto, o Sine tem cumprido papel estratégico, divulgando diariamente entre 100 e 200 vagas, fazendo a intermediação entre empresas e trabalhadores e ampliando as possibilidades de contratação.

O Feirão do Emprego e da Empregabilidade tem como proposta reunir, em um único espaço e no formato de mutirão, empresas que querem contratar e pessoas que buscam oportunidades, além de levar cursos e orientações práticas que aumentem a empregabilidade.

A ação também reforça a construção de uma política permanente de promoção do emprego no estado, envolvendo uma ampla rede de parceiros, entre eles: Fieac, Acisa, Abrasel, Asas, Adacre, Sinduscon, sindicatos patronais, instituições do Sistema S e Ieptec.

Serviços, atendimentos e cursos disponíveis

Durante os dois dias de evento, o público terá acesso a:

  • Cadastro e encaminhamento para vagas de emprego
  • Emissão de Carteira de Trabalho
  • Seguro-desemprego
  • Atendimentos da OCA Móvel
  • Serviços do Ônibus Lilás (Semulher)
  • Orientações para entrevista e elaboração de currículos
  • Informações sobre empreendedorismo e regularização de MEIs
  • Vagas em cursos e capacitações do Senai, Senac, Ieptec, Polo Digital da Seict e outras instituições parceiras
  • Atendimentos de saúde, como oftalmologia, ortopedia, odontologia, testes rápidos, vacinação, aferição de pressão e glicemia
  • Corte de cabelo

A expectativa é que um grande número de trabalhadores seja encaminhado para entrevistas e contratações ainda durante o feirão.

A vice-governadora Mailza Assis, coordenadora do evento, destaca que o feirão é uma ação de incentivo direto às famílias acreanas. “Este pacote de vagas de emprego é uma forma que o governo do Estado, em parceria com todas as entidades, encontrou de presentear a nossa população, em consideração ao momento positivo da nossa economia”, destaca ela que também está à frente da SEASDH.

Secretário Assurbanípal Mesquita reforça o papel do Sine na geração de emprego. Neto Lucena/Secom

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, reforça o papel do Sine como instrumento fundamental na geração de emprego. “O Sine tem sido uma parceria muito promissora para a nossa sociedade, cada vez mais reconhecida tanto pelas empresas quanto pelas pessoas que querem trabalhar. Esta mobilização conjunta reflete o compromisso do governo com o desenvolvimento socioeconômico”, afirmou.

Oportunidade para trabalhar e movimentar a economia

Com o início de dezembro se aproximando, o Feirão do Emprego e da Empregabilidade representa uma oportunidade única para quem deseja começar o ano de 2026 com um emprego garantido. Para as empresas, é uma chance de fortalecer suas equipes e acompanhar o ritmo de crescimento econômico do Acre.

O evento reunirá centenas de serviços, vagas e capacitações, reafirmando o compromisso do governo estadual em valorizar o trabalhador e promover mais renda e desenvolvimento para as famílias acreanas.

The post Governo do Acre realiza Feirão do Emprego e da Empregabilidade com centenas de vagas e serviços ao trabalhador em dezembro appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Programa Elos realiza segundo encontro e muda relações sociais entre pais e filhos

nov 30, 2025
Acre

Paratletas acreanas vencem barreiras e conquistam medalhas de ouro em competição nacional

nov 29, 2025
Acre

Governador Gladson Camelí é homenageado pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas com a Medalha Imperador Dom Pedro II

nov 29, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Governo do Acre realiza Feirão do Emprego e da Empregabilidade com centenas de vagas e serviços ao trabalhador em dezembro

30/11/2025 Frankly
Policial

Polícia Civil prende suspeito de comandar série de assaltos em Tarauacá – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

30/11/2025 Frankly
Política

Com apoio decisivo do deputado Coronel Ulysses, Acre retorna à Taça Brasil de Futsal após dois anos

30/11/2025 Frankly
Acre

Programa Elos realiza segundo encontro e muda relações sociais entre pais e filhos

30/11/2025 Frankly