Noticias da Fonteira

Acre

Governo do Acre realiza primeira reunião do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

jan 10, 2026


O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), promoveu a primeira reunião do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Simamc) nesta sexta-feira, 9, na sala de reuniões da Sema. O encontro marcou o início da implementação de uma nova estrutura de governança voltada à integração das políticas públicas ambientais, territoriais e de enfrentamento às mudanças climáticas no Acre.

O Simamc estabelece um modelo de atuação articulada entre órgãos estratégicos do governo estadual, com foco no aumento da eficiência administrativa, no uso qualificado de dados e na resposta coordenada aos desafios ambientais e climáticos enfrentados pelo estado.

Governo do Acre realiza primeira reunião do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Foto: Emanoel Farias/Sema

Na reunião, foram apresentados os principais pontos da lei que institui o sistema, com detalhamento de seus objetivos, estrutura e funcionalidades, além do alinhamento sobre os próximos passos necessários para a efetiva implementação do Simamc no estado.

Além da Sema, o sistema reúne a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri); dos Povos Indígenas (Sepi), além do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac); de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), de Terras (Iteracre) e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC).

Encontro marcou o início da implementação de uma nova estrutura de governança voltada à integração das políticas públicas ambientais e de enfrentamento às mudanças climáticas. Foto: Uêslei Araújo/Sema

No encontro, também foram detalhados os objetivos estratégicos do Simamc, que incluem a gestão integrada entre os órgãos, a otimização de recursos e o fortalecimento da qualidade da atuação do Estado nas políticas ambientais e climáticas. A proposta é garantir maior eficiência administrativa, planejamento integrado e resultados mais efetivos para a sociedade acreana.

Principal objetivo do Simamc é promover a gestão integrada das instituições, viabilizando uma atuação estratégica e operacional, fortalecendo a qualidade das políticas públicas ambientais no estado. Foto: Uêslei Araújo/Sema

A apresentação destacou ainda a arquitetura do sistema, composta por um Comitê Gestor, responsável por coordenar a atuação conjunta e a tomada de decisões estratégicas; pelo Centro Integrado de Inteligência, Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), que funciona como o núcleo tecnológico do Simamc, reunindo dados territoriais, ambientais e hidrometeorológicos e pelo Grupo Operacional, que conecta o sistema às ações de fiscalização e segurança pública.

Outro ponto abordado foi a integração do Simamc com outros sistemas e políticas públicas, fortalecendo ações de combate aos crimes ambientais, enfrentamento a eventos climáticos extremos, monitoramento territorial e adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Essa atuação em rede amplia a capacidade de resposta do Estado, especialmente em situações de desmatamento ilegal, queimadas, secas e inundações.

Simamc fortalece ações de combate aos crimes ambientais, enfrentamento a eventos climáticos extremos, monitoramento territorial e adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Foto: Uêslei Araújo/Sema

Participaram da reunião, gestores e técnicos da Sema, Secretaria de Agricultura (Seagri); da Casa Civil (Secc); de Planejamento (Seplan); de Povos Indígenas (Sepi); do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC); de Meio Ambiente do Acre (Imac); de Terras do Acre (Iteracre), e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC).

O que eles disseram

Secretário Leonardo Carvalho ressalta que o sistema integra secretarias e órgãos, garantindo políticas públicas mais coordenadas e estratégicas no Acre. Foto: Uêslei Araújo/Sema

“Hoje realizamos a primeira reunião de sensibilização e apresentação da lei que institui o Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudança do Clima, uma instância estratégica de governança criada para tratar, de forma integrada, temas centrais para o desenvolvimento do Acre e a conservação ambiental. Esse sistema reúne diversas secretarias e órgãos permitindo que as políticas públicas sejam pensadas de maneira coordenada e estratégica”, destacou o secretário do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.

Secretário Ricardo Brandão afirma que o Sistema Integrado permitirá políticas públicas mais eficientes, fortalecendo a proteção ambiental e o enfrentamento das mudanças climáticas. Foto: Uêslei Araújo/Sema

“O Sistema Integrado permitirá que o Estado entregue políticas públicas mais eficientes voltadas à proteção ambiental, ao desenvolvimento produtivo e, principalmente, ao enfrentamento das mudanças climáticas. Esse trabalho integrado fortalece a confiança da sociedade em um governo comprometido com a preservação do meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável e com a garantia da segurança alimentar e nutricional para a população”, afirmou o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão.

Presidente do IMC, Jaksilande Araújo, destaca que o sistema fortalece a eficiência das ações e representa um avanço para as políticas ambientais no Acre. Foto: Uêslei Araújo/Sema

“Com essa integração entre os órgãos do governo, teremos mais eficiência na execução das ações, promovendo o desenvolvimento aliado ao cuidado com o sistema de meio ambiente e clima. Como representante do IMC e coordenadora do Sisa, acompanhamos de perto esse processo de integração, que vai contribuir significativamente para o avanço das políticas ambientais no estado. Esse trabalho conjunto representa um grande avanço para o Acre”, destacou a presidente do IMC, Jaksilande Araújo.

Coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, explica que a integração entre os órgãos fortalece o planejamento, garantindo ações mais eficazes e benefícios diretos para a população. Foto: Uêslei Araújo/Sema

“Para todo o Sistema de Proteção e Defesa Civil, essa integração vai ser importantíssima para as ações de planejamento, porque os trabalhos paralelos de cada órgão agora serão somados no sistema com outras instituições, principalmente nas discussões e tenho certeza que quem vai ganhar com tudo isso é a população do Estado que terá  instituições mais fortalecidas a partir de agora”, ressalta o  coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Carlos Batista. 




The post Governo do Acre realiza primeira reunião do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Governador Gladson Camelí entrega pavimentação de vias urbanas e fortalece mobilidade em Tarauacá

jan 10, 2026
Acre

Festival Kãda Shawã Kaya celebra demarcação da terra indígena e união do Povo Shawadawa

jan 9, 2026
Acre

Com foco na prevenção, governo do Acre capacita municípios para uso da plataforma Acre Climate

jan 9, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Governo do Acre realiza primeira reunião do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

10/01/2026 Frankly
Policial

Ação de inteligência da PCAC leva à prisão de foragida da Justiça do Acre em Rondônia – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

10/01/2026 Frankly
Acre

Governador Gladson Camelí entrega pavimentação de vias urbanas e fortalece mobilidade em Tarauacá

10/01/2026 Frankly
Acre

Festival Kãda Shawã Kaya celebra demarcação da terra indígena e união do Povo Shawadawa

09/01/2026 Frankly