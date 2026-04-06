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Acre

Governo do Acre realiza resgate urgente à vítima ferida por arma de fogo no Rio Juruá Mirim

abr 6, 2026


O morador da Comunidade Bahia, no Rio Juruá Mirim, Nerinilton do Nascimento, é mais um cidadão acreano que recebe atenção e cuidado do governo do Acre em localidade de difícil acesso. O resgate aeromédico, realizado pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na tarde deste sábado, 4, trouxe o paciente, vítima de ferimento acidental por arma de fogo, para ser atendido no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Equipes do Samu e Ciopaer em mais um resgate aeromédico no Juruá. Foto: James Rodrigues/Secom

As circunstâncias acidentais do ferimento, relatadas pelo próprio senhor Nerinilton, demonstram o quão necessário era um resgate rápido e, com ajuda dos moradores locais, o pedido de socorro chegou no Samu e deram início à operação de resgate: “Eu saí de manhã cedo pra caçar e, ao tropeçar num pedaço de madeira, caí sobre a minha arma e acabei sendo ferido na minha perna direita. Graças a Deus que os moradores me ajudaram e pediram socorro”.

Ainda na comunidade, paciente recebe os primeiros atendimentos da equipe médica do Samu. Foto: Cedida

Ao chegarem no local, médico e enfermeiro do Samu realizaram os primeiros atendimentos e os cuidados necessários para embarque na aeronave e transporte até Cruzeiro do Sul, onde a ambulância já estava de prontidão para encaminhar o paciente ao Hospital referência no Juruá.

Após atender o paciente e colocá-lo na viatura do Samu, o médico João Bardi destacou o atendimento realizado em área de difícil acesso, dando mais agilidade e eficiência na prestação de socorro: “O paciente apresentava sangramento ativo, com o projétil ainda alojado dentro da lesão e, fizemos os primeiros atendimentos e trouxemos ele pra Cruzeiro do Sul. Conseguimos dar um atendimento rápido, pois, se fosse pelo rio demoraria umas seis horas e, via Ciopaer e Samu, realizamos todo o transporte em questão de minutos”, frisou Bardi.

“O atendimento que levaria horas para ser realizado, com a integração via Samu e Ciopaer, realizamos em minutos”, destacou Bardi. Foto: James Rodrigues/Secom

Na saída da base do Ciopaer, devidamente medicado e esperançoso, Nerinilton do Nascimento sinalizou e expressou: “Diga muito obrigado aos que me trouxeram até aqui para receber esse atendimento”.

“Obrigado aos que me trouxeram até aqui”, agradece Nerinilton. Foto: James Rodrigues/Secom

O governo do Acre presta mais um atendimento em área de difícil acesso, dando oportunidade aos acreanos de serem atendidos com mais agilidade e em hospitais de referências, garantindo assistência e tratamento humanizado. Só esse ano, já são 16 resgates aeromédicos na região, fortalecendo a saúde no Vale do Juruá.





















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