Noticias da Fonteira

Acre

Governo do Acre reforça quadro da Educação com posse de novos professores e servidores administrativos

fev 11, 2026


O governo do Acre fortaleceu mais uma vez o quadro de profissionais da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) com a cerimônia de posse de novos professores e servidores de apoio administrativo, na tarde desta terça-feira, 10. A ação integra a 3ª convocação da cerimônia de posse de novos profissionais da educação.

Servidores empossados fazem parte do maior concurso da história do Estado do Acre. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

O evento foi realizado no auditório do Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, e ocorreu simultaneamente em todos os municípios do estado. Ao todo, foram empossados 571 novos profissionais, sendo 71 professores e 500 servidores de apoio administrativo, reforçando o quadro efetivo da Educação Básica do Estado do Acre.

Em Rio Branco, a cerimônia contemplou 49 professores e 195 servidores de apoio administrativo. A iniciativa é fruto de uma ação conjunta entre a SEE e a Secretaria de Estado de Administração (Sead), com o objetivo de recompor e fortalecer a rede estadual de ensino.

Gestão liderada por Gladson Camelí já inseriu mais de 8 mil pessoas no quadro oficial do governo do Estado por meio de concursos públicos. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

A ação integra o maior concurso público já realizado na história da educação acreana, que ofertou 3 mil vagas. Somente por meio da educação estadual, já foram convocados 2.614 profissionais aprovados, representando um investimento de quase R$ 222 milhões.

Durante a cerimônia, o governador Gladson Camelí destacou que o momento representa um marco histórico para o estado e um dos maiores investimentos sociais da atual gestão. 

“Estamos vivendo um momento histórico, efetivando as contratações de novos professores e servidores aprovados no maior concurso público já realizado em nosso estado. Qualquer governo que investe em educação está fazendo o maior investimento social que uma gestão pública pode fazer, porque esse é o caminho para garantir um futuro promissor para nossas crianças e jovens”, afirmou o governador.

“Quando começar o ano letivo, deem o melhor de si para ajudar a construir um futuro brilhante para os nossos alunos”, disse Camelí aos empossados. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

O governador do Acre também se dirigiu diretamente aos novos servidores, destacando a responsabilidade assumida a partir da posse. “As crianças e os jovens do Acre dependerão do esforço e da dedicação de cada um de vocês. É uma grande responsabilidade, mas ninguém faz nada sozinho. Por isso, agradeço a toda a equipe de governo que tornou esse momento possível”, disse.

Valorização da gestão

Durante o discurso, Gladson Camelí agradeceu ao secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, ao secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, e ao secretário de Planejamento e Gestão, coronel Ricardo Brandão, pelo empenho na viabilização das convocações, além do apoio da Assembleia Legislativa, da bancada federal e da vice-governadora Mailza Assis.

O governador destacou ainda que, ao longo da gestão, cerca de 8 mil servidores efetivos já foram contratados em diversas áreas do serviço público, com pagamentos e direitos mantidos em dia, reforçando o compromisso com a valorização dos servidores e com o desenvolvimento social do estado.

Distribuição dos profissionais por município

  • Acrelândia: 12 servidores de Apoio Administrativo;
  • Assis Brasil: 9 servidores de Apoio Administrativo;
  • Brasileia: 10 servidores de Apoio Administrativo e 2 professores de Química;
  • Bujari: 13 servidores de Apoio Administrativo;
  • Capixaba: 5 servidores de Apoio Administrativo;
  • Cruzeiro do Sul: 88 servidores de Apoio Administrativo, 6 professores de Química e 3 professores de Sociologia;
  • Epitaciolândia: 6 servidores de Apoio Administrativo e 4 professores de Química;
  • Feijó: 16 servidores de Apoio Administrativo;
  • Jordão: 3 servidores de Apoio Administrativo;
  • Mâncio Lima: 11 servidores de Apoio Administrativo;
  • Manoel Urbano: 5 servidores de Apoio Administrativo, 1 professor de Química e 1 professor de Sociologia;
  • Marechal Thaumaturgo: 3 servidores de Apoio Administrativo;
  • Plácido de Castro: 11 servidores de Apoio Administrativo;
  • Porto Acre: 16 servidores de Apoio Administrativo;
  • Porto Walter: 5 servidores de Apoio Administrativo;
  • Rio Branco: 195 servidores de Apoio Administrativo, 41 professores de Química e 8 professores de Sociologia;
  • Rodrigues Alves: 16 servidores de Apoio Administrativo;
  • Santa Rosa do Purus: 2 servidores de Apoio Administrativo;
  • Sena Madureira: 23 servidores de Apoio Administrativo, 2 professores de Química e 1 professor de Sociologia;
  • Senador Guiomard: 25 servidores de Apoio Administrativo;
  • Tarauacá: 16 servidores de Apoio Administrativo e 1 professor de Sociologia;
  • Xapuri: 16 servidores de Apoio Administrativo.

“A escola clama por vocês”, declarou o titular da SEE, Aberson Carvalho, durante a cerimônia ao receber os novos empossados. “Fazer educação é um grande desafio, mas estamos mostrando que é possível, com o Estado presente nos quatro cantos do Acre. Modernizamos a educação, estamos equipando as escolas com profissionais capacitados e com tecnologias adequadas para um ensino de ponta”, afirmou.

Aberson Carvalho destacou também o cumprimento das metas do plano de governo. “Temos orgulho de dizer que já cumprimos cerca de 80% das metas da educação previstas no nosso plano de governo, o que demonstra o compromisso da gestão com um ensino de qualidade”, enfatizou.

Secretário destacou os avanços na educação do Acre. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Ao final, o secretário parabenizou os novos servidores e reconheceu o esforço de cada um. “Parabéns a todos que estão assumindo hoje. Sabemos que vocês passaram por momentos difíceis, mas se dedicaram e perseveraram. O sonho de vocês também é o sonho de toda a equipe de governo, que está sendo realizado neste momento”, concluiu.

Realização de sonhos

Para a jovem Laisa Batista, de 25 anos, empossada para o cargo de apoio administrativo, o momento representa a superação de um grande desafio pessoal e profissional. “Esse concurso foi uma grande conquista na minha vida. Foi um dos mais concorridos e, aqui na região, existe muito essa cultura do concurseiro, então passar nele é motivo de muito orgulho”.

A jovem dedica e agradece: “Chegar até aqui só foi possível graças ao incentivo da minha família, especialmente do meu pai, que é servidor público no Ceará e sempre me inspirou a correr atrás dos meus objetivos”.

Laisa dedica o momento de vitória para seu pai Antônio Batista, também servidor público. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Outra profissional que passa a integrar o quadro de apoio administrativo da educação estadual é Luma Oliveira, também de 25 anos. Para ela, a posse simboliza segurança e responsabilidade social. “É uma alegria muito grande conquistar essa estabilidade, porque isso me dá segurança para planejar meu futuro. Esse resultado é fruto de muito estudo e dedicação desde 2018, e graças a Deus deu tudo certo”, comemorou.

“Trabalhar com educação é assumir um compromisso enorme, porque é uma das áreas mais importantes para o progresso da sociedade. Estou disposta a entregar o meu melhor”, afirmou Luma. Foto: Clemerson RIbeiro/Secom

O novo servidor Vitor Hugo Calixto também celebrou a realização de um sonho que começou ainda no início da preparação para o concurso. “A posse é uma etapa que sonhamos desde quando começamos a estudar e chegar até aqui é a realização de um grande sonho. A partir de agora vamos somar ao trabalho do Estado, com os demais servidores, na missão de melhorar tanto a educação quanto o serviço público”, ressaltou.

Victor Hugo ainda parabenizou a gestão estadual pelo investimento na valorização do funcionalismo. “Parabenizo o governador por impulsionar a nomeação de servidores em várias áreas, sempre com um olhar cuidadoso para o servidor público”, completou.

Estudante dedicado, essa é a quarta aprovação e segunda posse de Vitor Hugo Calixto, o qual vê na oportunidade um desafio de contribuir para a educação estadual. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

A posse dos novos servidores representa avanços significativos para a rede estadual de ensino, garantindo mais professores em sala de aula, melhor atendimento aos alunos e maior investimento na educação pública, fortalecendo o compromisso do governo do Acre com o desenvolvimento educacional em todas as regiões do estado.














The post Governo do Acre reforça quadro da Educação com posse de novos professores e servidores administrativos appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Detran promove formação para os novos servidores e reforça compromisso com o serviço público

fev 10, 2026
Acre

Durante visita à obra do Complexo Viário da Ceará, governador reforça entrega da primeira etapa em março

fev 10, 2026
Acre

Governo do Acre recebe doação de mais de 12 mil litros de água para abastecer famílias afetadas pelas enchentes

fev 9, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Governo do Acre reforça quadro da Educação com posse de novos professores e servidores administrativos

11/02/2026 Frankly
Acre

Detran promove formação para os novos servidores e reforça compromisso com o serviço público

10/02/2026 Frankly
Policial

Polícia Civil do Acre realiza intimações por WhatsApp e divulga números oficiais – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

10/02/2026 Frankly
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia incentiva o esporte rural e realiza grande final do Campeonato da Agrovila do KM 26

10/02/2026 Frankly