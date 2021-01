Governo do Estado cancela carnaval deste ano

A decisão tem objetivo de inibir maior contaminação da Covid-19

O governador Gladson Cameli anunciou em coletiva de imprensa que o Carnaval, festa tradicional de fevereiro, não acontecerá por conta da pandemia da covid-19.

Segundo o governo, a festa não pode acontecer por causa do crescente número de casos de infecção pelo novo coronavírus e da ocupação dos leitos nos hospitais.

Nesta sexta-feira (22), membros do Pacto Acre Sem Covid informaram que a regional do Alto Acre regrediu para a bandeira vermelha do coronavírus, enquanto o Baixo Acre regrediu para a bandeira laranja e o Juruá e Tarauacá/Envira conseguiram se manter na bandeira amarela.

Também foi anunciado pelo governo o estabelecimento de um toque de recolher, que será das 22h até 6h da manhã, com início a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), que inicialmente está previsto para a próxima segunda-feira (25).

