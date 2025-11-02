



O governo do Estado e a Prefeitura de Mâncio Lima realizaram neste sábado, 1º, uma ação itinerante voltada ao fortalecimento das políticas públicas e ao atendimento direto às famílias do município. A iniciativa teve a participação de algumas secretarias estaduais, dentre elas a Secretaria da Mulher (Semulher), que levou atendimentos e serviços de proteção e orientação às mulheres da comunidade.

Um dos pontos de maior importância no evento foi o “Vestuário Social”, iniciativa do Programa Juntos pelo Acre, que distribuiu gratuitamente kits de roupas e itens essenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação garantiu acolhimento, dignidade e mais qualidade de vida aos moradores atendidos.

Para Maria de Fátima Vasconcelos, moradora que recebeu seu kit de roupas, o projeto chegou em boa hora. “Fiquei muito feliz com esse apoio. Nem sempre a gente tem condições de comprar o que precisa, e hoje saio daqui mais confiante e agradecida”, celebrou.

A gestora da Semulher, Anne Monteiro, reiterou o comprometimento do governo em ampliar o alcance das políticas voltadas ao público feminino. “Estamos chegando cada vez mais perto das mulheres que mais precisam. Nosso objetivo é garantir direitos, proteção, oportunidades e serviços que reforcem o protagonismo feminino em todo o Acre”, destacou.

O prefeito de Mâncio Lima, Zé Luís, ressaltou a união de esforços entre as instituições como fundamental para levar benefícios concretos à população. “Quando governo do Estado e prefeitura trabalham juntos, quem ganha é o povo. Essa ação mostra que estamos no caminho certo, cuidando de quem mais precisa e ajudando nossa cidade”, afirmou.

The post Governo e prefeitura promovem ação social itinerante no bairro São Francisco, em Mâncio Lima appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...